Żołnierz AK zmarł po przesłuchaniu na UB. Bliscy otrzymali 400 tys. zł zadośćuczynienia

400 tys. zł przyznał w piątek Sąd Okręgowy w Białymstoku czterem córkom żołnierza AK, który w kwietniu 1949 roku zmarł w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim, po dwudniowym przesłuchaniu. Bliscy wnosili o 10,8 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

Do śmierci żołnierza Armii Krajowej, później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, doszło 19 kwietnia 1949 roku w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim. Mężczyzna miał wtedy 48 lat, był żonaty i miał siedmioro małych dzieci. Najbliżsi, do dziś (żyją cztery córki zmarłego) nie wiedzą, gdzie został pochowany, rodzina nie miała możliwości uczestnictwa w pochówku.



Wniosek początkowo dotyczył 10 mln zł zadośćuczynienia, ale został rozszerzony o kwotę nieco ponad 800 tys. zł odszkodowania za utracone dochody (zarobki z pracy w gospodarstwie, a później z emerytury).

#wieszwiecej Polub nas

Roszczenie zasadne, ale zbyt wygórowane

źródło: pap

Białostocki sąd okręgowyod dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie wniosek oddalił. – Co do zasady roszczenie jest jak najbardziej słuszne – mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Komarzewska podkreślając, że przesłuchania były brutalne, niewykluczone, iż doszło też do tortur.Wyjaśniała, że nie ma możliwości wyliczenia szkody majątkowej (wysokości utraconego zarobku czy emerytury) po śmierci represjonowanego, jak miało to miejsce w tej sprawie. –– mówiła sędzia Komarzewska, odnosząc się do wniosku o zadośćuczynienie.Choć przyznała, że rozmiar represji w tym przypadku był dotkliwy, to jednak kwotę 10 mln zł określiła mianem „wygórowanej”.. – Musi przedstawiać jakąś, ekonomicznie odczuwalną wartość, która ma zatrzeć lub złagodzić odczucie krzywdy – powiedziała uznając zasądzoną kwotę za „godziwą”.