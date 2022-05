Niemieckie media o gazie z Rosji: Polska się przygotowała, my improwizujemy

Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że państwa, które latami blisko współpracowały z Kremlem, dziś mają poważne problemy. „Polska była przygotowana, gdy pod koniec kwietnia Rosja wstrzymała dostawy gazu” – zaznacza „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i przyznaje, że Niemcy są dziś w znaczniej trudniejszym położeniu.

„Polska była przygotowana, gdy pod koniec kwietnia Rosja wstrzymała dostawy gazu. Gdy w Niemczech politycy i przedstawiciele gospodarki niemal w zgodnej naiwności ciągle jeszcze stawiali na umowy z Gazpromem i drugi gazociąg pod Morzem Bałtyckim, polski rząd zlecił budowę w Świnoujściu najnowocześniejszego terminalu portowego dla importu gazu skroplonego” – pisze niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” cytowany przez portal dw.com.



Jak czytamy w artykule, Polska już dawno postawiła gazoport, który dzisiaj gwarantuje nam dostawy z USA i Kataru. Niemcy obawiali się zanieczyszczonego surowca ze Stanów Zjednoczonych i współpracy z emirem Kataru. Postawili więc na Rosję. Dziś muszą za to „zapłacić”.



„FAZ” podkreśla, że teraz rząd w Berlinie musi „improwizować”.



„Nieważne, co ile kosztuje i jakie żaby trzeba przełknąć, gdy chodzi o ochronę środowiska albo ponowne płaszczenie się przed podejrzanymi władcami” – stwierdza autor artykułu.



Dodaje, że Niemcy muszą dziś postawić na rozbudowę terminali LNG, ale i tak prawdopodobnie nie zdążą, by do zimy zapewnić sobie stabilną sytuację i bezpieczną ilość gazu.

