Przeciek na maturze z angielskiego? CKE złożyła zawiadomienie do prokuratury

Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury – przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany o ewentualny przeciek treści z arkusza egzaminacyjnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

W piątek rano na maturze przeprowadzony został pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym.



Po zakończeniu egzaminu Onet.pl opublikował tekst o ewentualnym przecieku treści arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego. Jak czytamy, „pojawiły się informacje, że nad ranem w mediach społecznościowych był przeciek dotyczący tematu wypowiedzi pisemnej”.



Podano, że jedna z użytkowniczek na Twitterze po godz. 8 opublikowała zdjęcie jednego zadania maturalnego dotyczącego napisania posta na bloga na temat kupna roweru. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.





Matura 2022: przeciek na egzaminie z j. angielskiego?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak donosi Interia, pod zdjęciem z tematem pojawiały się wpisy innych użytkowników Twittera, z których wynikało, że takie zadanie rzeczywiście pojawiło się na maturze 2022 z języka angielskiego.– poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany o ewentualny przeciek.– Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety (z arkuszami egzaminacyjnymi) zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym – powiedział.Wskazał, że na zdjęciu, które jest dostępne w internecie, przy zdjęciu zadania egzaminacyjnego jestAby zdać maturę, abiturient musi uzyskać. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.