Z Ukrainy nie można wyeksportować prawie 25 mln ton zboża – zaalarmował przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Josef Schmidhuber. Powodem są związane z wojną problemy z infrastrukturą i blokady portów nad Morzem Czarnym.

– To niemal groteskowa sytuacja, jaką widzimy w tej chwili na Ukrainie, gdzie jest prawie 25 mln ton zboża, które mogłoby być wyeksportowane, ale nie może wyjechać z kraju z powodu braku infrastruktury, blokady portów – powiedział na briefingu w Genewie Schmidhuber, wicedyrektor w wydziale handlu i rynków FAO, cytowany przez Agencję Reutera.



Według ONZ ponad 1,7 mld ludzi na świecie może być zagrożonych ubóstwem i głodem z powodu zakłóceń w systemie produkcji żywności spowodowanych wojną Rosji z Ukrainą na pełną skalę. Jednocześnie Rosja celowo blokuje zasiewy na Ukrainie.



Stały Przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kislica poinformował, że Rosja ukradła około 400 tys. ton zboża z tymczasowo okupowanych obszarów obwodów zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego, co stanowi jedną trzecią wszystkich rezerw w tych regionach. Biorąc pod uwagę, że skradzione zboże miało zostać wykorzystane do następnych zbiorów, już zwiększyło to zagrożenie głodem.

nadal kradnie pojazdy rolnicze, dodał. Według niego grabieże spichlerzy, blokada dostaw z ukraińskich portów i eksploatacji szlaków morskich zagrażają światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu.Ukraina domaga się od Rosji zaprzestania kradzieży zboża, odblokowania ukraińskich portów i przywrócenia swobody żeglugi, powiedział dyplomata.