W pobliżu Wyspy Węży płonie rosyjska fregata

W pobliżu ukraińskiej Wyspy Węży na Morzu Czarnym płonie rosyjska fregata typu Petrel – poinformował serwis Dumskaya. Według tego źródła okręt został trafiony ukraińskim pociskiem rakietowym.

WOJNA NA UKRAINIE



W czwartek wieczorem nastąpiła na okręcie eksplozja, wskutek której rozprzestrzenił się pożar. To według doniesień fregata „Admirał Makarow”.



Portal informuje, że fregata została prawdopodobnie trafiona ukraińskim pociskiem manewrującym R–360 Neptun.



Obecnie nad częścią Morza Czarnego, gdzie płonie okręt, krążą rosyjskie helikoptery, a z okupowanego Krymu na pomoc wyruszyły statki ratunkowe.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek