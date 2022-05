Przerobili polskie godło, „Nergal” uniewinniony. Jakie jest uzasadnienie sądu?

Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił członków zespołu Behemoth, w tym jego lidera Adama „Nergala” Darskiego, od znieważenia polskiego godła. Wyrok jest nieprawomocny. Sędzia Monika Jobska uznała, że grafika z orłem nie była wizerunkiem godła, choć przyznała, że „dla laika do godła nawiązuje”.

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w sprawie dotyczącej znieważenia polskiego godła przez członków zespołu Behemoth. Sąd uniewinnił Adama „Nergala” Darskiego, a także dwóch pozostałych oskarżonych: grafika Rafała Wechterowicza oraz prowadzącego stronę internetową i sklep zespołu Macieja Gruszkę. Wszyscy oskarżeni, którzy nie stawili się w piątek w sądzie, podczas poprzednich rozpraw wyrazili zgodę na publikację danych osobowych.





Orzeł bez korony, diabelskie rogi i odwrócony krzyż

Plakat promujący trasę zespołu Behemoth (fot. TVP3)

Zdaniem sądu wzór graficzny na plakacie „Rzeczpospolita Niewierna” nie jest wizerunkiem godła polskiego, „chociaż nawet dla laika do godła nawiązuje”, jak podkreśliłaW uzasadnieniu sąd podkreślił: „Przedmiotem publicznego znieważenia opisanego w art. 137 Kodeksu Karnego musi być m.in. godło. Nie zaś twór graficzny, projekt graficzny, nawiązujący czy też podobny do orła. Jak wynika z opinii jednego z biegłych, projekt został przez autora stworzony od podstaw i nie stanowi przerobienia”.Zawarta w materiałach, m.in. na plakatach,W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła.

Nad orłem umieszczono też napis „Rzeczpospolita Niewierna”.

#wieszwiecej Polub nas

Sędzia tłumaczy to świeckością państwa

Sąd wskazał, że osoby, które złożyły zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie widziały plakatu.

– Użyte w plakacie symbole zostały zrozumiane jako przeciwne wierze. Dla tych osób wiara jest synonimem polskości. Państwo Polskie jest państwem świeckim – powiedziała sędzia i dodała, że ta sprawa nie dotyczyła naruszenia uczuć religijnych tylko uczuć państwowych.



Proces przed SO w Gdańsku dotyczył materiałów promujących trasę koncertową zespołu Behemoth pod hasłem „Rzeczpospolita Niewierna”, która odbywała się między 30 września a 10 października 2016 r.





Wyrok nieprawomocny

źródło: PAP, portal tvp.info

W kwietniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił oskarżonych, ale apelację od tego wyroku wniosła prokuratura. We wrześniu 2018 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok sądu niższej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.Wydany w piątek wyrok jest nieprawomocny.