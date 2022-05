Biedroń żąda ukarania Polski za budowę zapory i problemy zwierząt. „Na co czekacie?”

Białoruski reżim wysyła do Polski tysiące nielegalnych imigrantów, a rząd Zjednoczonej Prawicy buduje zaporę. – Nie po to obalaliśmy mur berliński, żeby w innym miejscu Europy wznosić kolejny mur – apelował w Parlamencie Europejskim Robert Biedroń z Lewicy. Zaznaczał, że budowa powoduje cierpienie zwierząt, a Unia biernie się temu przygląda. Skrytykował siedzącą obok komisarz i pytał urzędników: „Dlaczego łamiecie unijne prawo? Na co czekacie?”

W Parlamencie Europejskim zorganizowano debatę ws. budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej w Puszczy Białowieskiej.



Głos w dyskusji zabrał m.in. Robert Biedroń. Europoseł Lewicy porównał mur na granicy Polski i Białorusi do tego, który Donald Trump chciał postawić wzdłuż południowej granicy Stanów Zjednoczonych.



Zobacz także: Z tych inwestycji kpili. Gdy rządzili – umarzali długi Gazpromu i blokowali uniezależnienie od Rosji



– Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby przeskoczyć każdy mur. Żeby znaleźć bezpieczniejsze miejsce. Zwierzęta nie są w stanie sobie w ten sposób poradzić. Żaden mur nie powstrzymał jeszcze migracji – alarmował Biedroń.



Zwracając się do europarlamentarzystów zaznaczył, że Puszcza Białowieska już niebawem może przestać istnieć. – Mur spowoduje nieodwracalne zmiany dla środowiska niszcząc szlaki migracyjne zwierząt chronionych – zaznaczał.

#wieszwiecej Polub nas

Robert Biedroń w ostrych słowach zwrócił się do unijnej komisarz. Ocenił, że nie podejmując w tej sprawie stanowczych działań, Komisja Europejska łamie unijne prawo.– pytał zaznaczając, że przeciwko Polsce powinna zostać wszczęta procedura naruszeniowa. Przekonywał, że budowy zapory nie chcą nie tylko organizacje pozarządowe i naukowcy, ale przede wszystkim mieszkańcy regionu.

– Nie po to obalaliśmy mur berliński, żeby w innym miejscu Europy wznosić kolejny mur – mówi Biedroń.



– Gdzie byliście państwo, jak budowano Nord Stream I i Nord Stream II, degradując przy tym ekosystem Bałtyku? – pytała w odpowiedzi europosłanka PiS Anna Zalewska.



Zobacz także: Tusk zapewnia, że nie wyrzucał dziennikarzy. Oto lista nazwisk



– Dziś przeszkadza wam budowa muru na polsko-białoruskiej granicy. Gdyby nie wasza polityka ustępstw w stosunku do Putina, mur nie byłby potrzebny – oceniała wskazując, że nie mamy do czynienia z naturalną migracją społeczną, lecz sztucznie wytworzoną akcją służb reżimów rosyjskiego i białoruskiego toczących wojnę militarną z Ukrainą i wojnę hybrydową z Unią Europejską.

Gdzie byliście Państwo jak budowano Nord Stream I i Nord Stream II, degradując przy tym ekosystem Bałtyku? Dziś przeszkadza Wam budowa muru na polsko-białoruskiej granicy. Gdyby nie Wasza polityka ustępstw w stosunku do Putina, mur nie byłby potrzebny. pic.twitter.com/6F6Uo18OMV — Anna Zalewska ���� (@AnnaZalewskaMEP) May 6, 2022