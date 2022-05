Zmiana warty w Białym Domu. Karine Jean-Pierre za Jen Psaki

Sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki odejdzie ze stanowiska 13 maja – poinformował prezydent USA Joe Biden. Zastąpi ją jej dotychczasowa zastępczyni Karine Jean-Pierre.

„Jen Psaki ustanowiła standard dla powrotu do godności, szacunku i dobrych manier w sali prasowej Białego Domu” – powiedział Biden w opublikowanym oświadczeniu.



Psaki pełniła swoją funkcję od początku prezydentury Bidena w styczniu 2021 r. i była znana m.in. ze słownych potyczek z korespondentami telewizji Fox News. Wcześniej była też dyrektorką ds. komunikacji w Białym Domu podczas kadencji prezydenta Baracka Obamy i rzeczniczką Departamentu Stanu. Jej odejście z funkcji było spodziewane od miesięcy, a jeszcze w ubiegłym roku media podawały, że planuje przenieść się do telewizji informacyjnej MSNBC, gdzie ma prowadzić własny program.



Jean-Pierre to dotychczasowa zastępczyni Psaki i wieloletnia doradczyni Bidena, pełniącą różne role w kampanii prezydenckiej, a także w biurze wiceprezydenta.



„(Pierwsza dama) Jill (Biden) i ja od dawna znamy i szanujemy Karine, będzie ona silnym głosem mówiącym w moim imieniu i w imieniu tej administracji” – napisał Biden.



Biały Dom ogłosił również powrót Anity Dunn do roli starszej doradczyni prezydenta. Dunn sprawowała tę funkcję do sierpnia zeszłego roku.