Rosjanie opuszczają Mariupol. Gdzie się kierują?

Większość rosyjskich wojsk biorących udział w walkach o Mariupol według Pentagonu opuściła to miasto i udała się na północ. Chodzi o zdecydowaną większość z 12 tys. żołnierzy, którzy podbijali Mariupol. Amerykanie ustalili też, że „na razie nic nie wskazuje na to, że Białoruś dołączy do wojny w Ukrainie”.

Oddziały rosyjskie zdołały się przedrzeć na teren Azowstalu. Zakłady są ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu, niemal całkowicie zniszczonym przez wojska rosyjskie.



Teraz rzecznik Pentagonu John Kirby przekazał, że mimo szturmu na zakłady Azowstal, Rosjanie czynią niewielkie postępy jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad ostatnim ukraińskim bastionem w mieście.



Zobacz także: Wielki test dla Unii. Apel z Polski o sankcje dla słynnego kanclerza Niemiec



W kontrolowanej przez Rosjan części Mariupola trwa z kolei oczyszczanie centrum miasta z gruzu i niewypałów. Jeden z ochotników biorących udział w oczyszczaniu, cytowany przez AP powiedział, że pomaga w pracach, aby miasto mogło świętować 9 maja Dzień Zwycięstwa.



Większość Rosjan opuściła miasto. Zostało w nim około 2 tys. żołnierzy.



Z informacji Pentagonu wynika, że decyzje ws. inwazji na Ukrainę zapadły też na Białorusi.



Amerykanie nie widzą bezpośrednich oznak wskazujących na to, że białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka miałby wydać decyzję o dołączeniu Białorusi do wojny w Ukrainie.