Orban o sankcjach wobec Rosji: Bomba atomowa na naszą gospodarkę

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca nowych sankcji wobec Rosji, w tym całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy, jest jak bomba atomowa zrzucona na węgierską gospodarkę – powiedział premier Węgier Viktor Orban w piątkowym wywiadzie dla państwowego radia.

WOJNA NA UKRAINIE



Węgry nie mogą poprzeć szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w ich obecnej formie – oświadczył Orban.



Tym samym węgierski przywódca powtórzył stanowisko wyrażone w liście do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Podkreślił w nim, że Komisja nie może stwarzać sytuacji, w której sankcje przyniosłyby Węgrom większą szkodę niż Rosji.



Dodał, że największą wartością UE w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę była jak dotąd jedność, a w jego opinii proponowany szósty pakiet sankcji mógłby tę jedność podważyć.



Von der Leyen przekazała w środę, że KE proponuje m.in. całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy; w ciągu pół roku zakończony miałby być import ropy naftowej, a do końca roku – produktów rafinowanych.



W swoim wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim zapowiedziała, że nie jest to łatwa do wdrożenia decyzja, ponieważ niektóre państwa członkowskie UE są silnie zależne od rosyjskiej ropy; jednak embargo jest konieczne dla ukarania Rosji.