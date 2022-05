Trwa akcja ratowania cywilów z oblężonych zakładów Azowstal [WIDEO]

Trwa kolejny etap ewakuacji ludności cywilnej z obleganych przez Rosjan zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu – poinformował w mediach społecznościowych szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Nękają Rosjan. Zestrzelono samolot i drony Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły podczas doby 14 dronów i jeden samolot. O sukcesie poinformowała na Facebooku ukraińska armia. zobacz więcej

WOJNA NA UKRAINIE



„Udało nam się wywieźć blisko 500 cywilów” – napisał Jermak na Telegramie. Jak dodał, „Ukraina robi wszystko, by uratować wszystkich cywilów i wojskowych”. – Dziękuję za pomoc ONZ – dodał Jermak.



W niemal całkowicie kontrolowanym przez Rosjan Mariupolu nad Morzem Azowskim wciąż pozostają cywile. Kilkaset, według niektórych danych ok. 200 mieszkańców cywilnych jest na terytorium szturmowanych i bombardowanych przez Rosjan zakładów metalurgicznych Azowstal.



Jest to ostatni przyczółek ukraińskiej obrony w tym nadmorskim mieście, którego zdobycie już kilka razy ogłaszały władze rosyjskie.