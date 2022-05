Kolejny odtajniony dokument. „Zbliżanie Polski i Rosji dzięki Tuskowi”

Wojskowi dyplomaci z Polski stacjonujący w Moskwie informowali w 2008 r., że prorosyjska polityka Donalda Tuska jest przyjmowana na Kremlu z zadowoleniem. „W ocenie źródeł zbliżonych do rosyjskich władz w ostatnim czasie ma miejsce proces zbliżania Rosji i Polski” – pisano w dokumencie.

W ostatnich dniach informowaliśmy na naszym portalu o notatce sporządzonej w 2008 r. przez Jarosława Bratkiewicza, dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ. W dokumencie zapewniano, że Rosja nie stanowi żadnego zagrożenia militarnego i przestrzegano przed prounijną polityką PiS dla Ukrainy.



Szokujące dziś tezy z wielkim zadowoleniem przyjął wówczas i skomentował Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska.



Teraz w programie „Jedziemy” dziennikarz Michał Rachoń pokazał kolejny dokument z tamtego okresu.



To notatka, jaką w 2008 r. ministerstwo obrony narodowej otrzymało od dyplomatów stacjonujących w Rosji.



„W ocenie źródeł zbliżonych do rosyjskich władz w ostatnim czasie ma miejsce proces zbliżania Rosji i Polski, a dokładniej mówiąc odejścia od poprzedniego zaognienia stosunków na rzecz normalizacji i dialogu” – pisano w dokumencie. Władimir Putin i jego współpracownicy byli bowiem usatysfakcjonowani działaniami rządu PO–PSL.

„Stało się to możliwe dzięki dojściu do władzy rządu, na którego czele stanął Donald Tusk, a także na skutek aktywizacji polskiej dyplomacji w kierunku odbudowy stosunków rosyjsko-polskich” – dodano w dokumencie zaadresowanym do dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.





Wschodni kierunek Donalda Tuska

Jak podkreślono, punktem kulminacyjnym tych działań byłai jego rozmowy z najwyższymi władzami rosyjskimi.Zobacz także: Z tych inwestycji kpili. Gdy rządzili – umarzali długi Gazpromu i blokowali uniezależnienie od Rosji – Ten dokument wpłynął do polskiego MON 1 sierpnia 2008 r., na tydzień przed tym, jak rosyjskie czołgi ruszyły na Gruzję, żeby odebrać jej terytorium, mordować i gwałcić obywateli państwa, których jedyną winą było to, że chcieli być częścią UE i NATO, na co zgody nie wyraziła Moskwa – zauważył w programie „Jedziemy” w TVP Info Michał Rachoń.Dziennikarz dodał, żeDziś próbuje nas przekonać, że nigdy nic takiego się nie wydarzyło – stwierdził Rachoń.