Trzeci dzień matur. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Maturzyści przystąpili o godz. 9 do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Taki egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy. Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.

Matura 2022. Harmonogram i terminy egzaminów Zaczną od języka polskiego, skończą na kaszubskim i łemkowskim – w środę rusza sesja maturalnych egzaminów pisemnych, która potrwa do 23 maja. Ich... zobacz więcej

Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało ponad 276 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 95,5 proc. tegorocznych absolwentów, a także ok. 11 tys. absolwentów z lat ubiegłych.



– Nie mamy sygnałów o nieprawidłowościach – powiedział przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.



O godz. 14 rozpoczną się pisemne egzaminy podstawowe z innych języków obcych nowożytnych: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.





Matura: jakie języki obce oprócz angielskiego?

#wieszwiecej Polub nas

Wśród tegorocznych absolwentów chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowałoWśród absolwentów z lat ubiegłych chęć zdawania pisemnego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało ok.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.





Matura: nowe zasady

źródło: pap

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym będą przeprowadzone w najbliższy poniedziałek. Egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym odbędą się 10 maja, z hiszpańskiego – 11 maja, z rosyjskiego – 12 maja, z niemieckiego – 13 maja i z włoskiego – 16 maja.