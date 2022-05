Wybuch gazu w domu jednorodzinnym na Dolnym Śląsku

Jedna osoba nie żyje a trzy zostały ranne w wybuchu, do jakiego doszło w piątek rano w domu jednorodzinnym w miejscowości Ożary w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Do najciężej poszkodowanej osoby na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

– Zgłoszenie o wybuchu w budynku jednorodzinnym wpłynęło do straży przed godz. 7 rano w piątek –poinformował oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.





Strażacy ewakuowali poszkodowaną

– W budynku przebywały cztery osoby.Wszystkim udzielono pomocy medycznej. Do najbardziej poszkodowanej osoby na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR – przekazał dyżurny.Sytuacja jest już stabilna. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży w tym grupa poszukiwawcza z psami z Wałbrzycha. Wykorzystano także zespół dronowy. Nikogo nie znaleziono w gruzowisku. Nie ma więcej osób poszkodowanych – przekazała w rozmowie z portalem tvp.info st. str. Magdalena Cwynar, rzeczniczka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.– W budynku doszło do wybuchu dwóch butli z gazem propan i butan – przekazała w rozmowie z portalem tvp.info st. str. Magdalena Cwynar.Zniszczenia powstałe wskutek eksplozji są znaczne. – Kierujący działaniami określił je jako 80 proc. budynku – dodał.