Honorowe Obywatelstwo Krakowa dla Półtawskiej. Radni PO są przeciwni

Krakowscy radni, 11 maja, mają głosować nad przyznaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa przyjaciółce Karola Wojtyły, ofierze eksperymentów medycznych w niemieckim obozie KL Ravensbruck dr Wandzie Półtawskiej. „Radni PO są przeciwni uhonorowaniu 100-latki, ponieważ jak podkreślają jest ona przeciwniczką aborcji i in vitro” – donosi portal Dziennik Polski24. Wanda Półtawska to doktor nauk medycznych oraz specjalistka w dziedzinie psychiatrii, to także była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbruck.

„Dr Półtawska jest znaną działaczką antyaborycyjną, zwalczającą metodę leczenia niepłodności in vitro. W tym kontekście taka kandydatura w ogóle nie powinna się moim zdaniem pojawić” – stwierdzi w rozmowie z Dziennikiem Polski24 radny PO Andrzej Hawranek.



Sprzeciw radnych PO wobec pomysłu uhonorowania prof. Wandy Póltawskiej oburzył m.in wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego.



„Byłem w wielkim szoku, jak zachowywali się na Komisji Głównej RMK 2 maja radni PO, którzy są przeciwni nadaniu Honorowego Obywatelstwa Krakowa pani Wandzie Półtawskiej. Ich zachowanie było buńczuczne, ciągle mieli pretensje, że im się głosu nie udziela” – powiedział w rozmowie z Dziennikiem Polski24 radny PiS Michał Drewnicki.





„Haniebne i oburzające”

„Podawali domniemane cytaty Wandy Półtawskiej, których nigdzie nie da się potwierdzić. To było haniebne i oburzające, że tak traktują osobę z takim bogatym życiorysem, w który wpisane są tragiczne historie m.in. skazania na karę śmierci czy przeprowadzania na niej eksperymentów medycznych w niemieckim obozie kobiecym Ravensbruck. Przypomnę tylko, że to. Dla radnych PO kwestia poglądów na aborcję jest ważniejsza niż cały ludzki życiorys” – dodał Drewnicki.Podobnego zdania jest Włodzimierz Pietrus, radny PiS. „Niektórzy radni zarzucają dr Półtawskiej brak tolerancji wobec pewnych grup społecznych, a jednocześnie ci sami radni dyskryminują inaczej myślących niż oni.– zauważył Pietrus.