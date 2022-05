Prorosyjska notatka MSZ. Przydacz: Tak powinien brzmieć komentarz Sikorskiego [WIDEO]

Refleksja i ferment intelektualny są zawsze potrzebne – ocenił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, komentując notatkę MSZ z 2008 r. W dokumencie wskazywano potrzebę zbliżenia Polski i Rosji, co zyskało poklask ówczesnego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Zdaniem Przydacza komentarz Sikorskiego, jaki znalazł się na notatce, powinien brzmieć zupełnie inaczej. – Problem jest wtedy, kiedy decydenci polityczni mówią: o, to jest ten koncept, który my chcemy realizować – podkreśla wiceminister.

Na antenie TVP Info przypomniano notatkę przygotowaną w 2008 r. (20 tygodni przez atakiem Rosji na Gruzję) przez Jarosława Bratkiewicza, dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ, kierowanego przez Radosława Sikorskiego.





Poklask Sikorskiego

Autor notatki z „kuźni rosyjskich kadr wywiadowczych”

. Napotykają one na poważne przeszkody w krajach WNP, takich jak Ukraina czy Gruzja. Natomiast możliwości wpływania Moskwy (w sensie uzyskania przez nią specjalnych praw) na kraje Europy Środkowo-Wschodniej przynależące do UE i NATO są znikome lub zgoła żadne” – pisał Bratkiewicz.Dokument spodobał się Radosławowi Sikorskiemu, który odręcznie zanotował na nim: „Panie dyrektorze Bratkiewicz, bardzo dobry materiał. Akceptuję. Postulat narady. Proszę o wersje w formie notatki dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premiera Donalda Tuska”.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz wskazywał, że jego formacja – co „nie jest żadną tajemnicą” – stała na zupełnie innych pozycjach, jeśli chodzi o politykę względem Rosji.



– Takie notatki w MSZ powstają; w moim przekonaniu refleksja jest zawsze potrzebna, taki ferment intelektualny. Problem jest wtedy, kiedy decydenci polityczni mówią: o, to jest ten koncept, który my chcemy realizować. Na tej notatce powinien znaleźć się inny komentarz Radosława Sikorskiego: bardzo dziękuję za te tezy, nie będziemy ich realizować, bo nie są zgodne z interesem Polski – ocenił gość TVP Info.



Jego zdaniem zatrudnieni w dyplomacji urzędnicy i analitycy są od „wymyślania koncepcji”, ale to decydent, polityk podejmuje decyzje i na końcu ponosi odpowiedzialność.



– Ta notatka była w moim przekonaniu zbyt daleko idąca. Te tezy są szokujące, pokazują brak warsztatu i rozumienia aktualnego wówczas stanu stosunków – dodaje Przydacz.



– Autor jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych), znanej w świecie szeroko jako kuźnia rosyjskich kadr wywiadowczych – przypomniał prowadzący rozmowę Michał Rachoń.



Cała notatka Bratkiewicza z 2008 r.

Poniżej można zapoznać się z pełną treścią notatki Jarosława Bratkiewicza, którą tak docenił Jarosław Sikorski:





