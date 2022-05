Tusk o rosyjskich gwałcicielach: W jakimś sensie wyzwalali

W 2009 r. na spotkaniu z Władimirem Putinem szef PO Donald Tusk mówił, że „żołnierze radzieccy wyzwalali Polskę spod okupacji hitlerowskiej”. Podobne słowa powtórzył teraz podczas wystąpienia dla studentów UMCS w Lublinie. – W moim mieście, Gdańsku, 60 proc. kobiet zostało zgwałconych. W pobliskim Lęborku – 90 proc. I to byli „wyzwoliciele”. No w jakimś sensie tak, bez wątpienia, uwalniali nas od nazizmu – opowiadał o czasach II wojny światowej Tusk, z wykształcenia historyk.

1 września 2009 r. ówczesny premier Donald Tusk, na wspólnej konferencji z Władimirem Putinem, mówił o radzieckich żołnierzach, którzy „wyzwalali Polskę”.



Tusk zaznaczył, że chciałby podkreślić jedną rzecz, bo strona rosyjska wydaje się być bardzo w tej kwestii wrażliwa.



– Nikt w Polsce nie zapomina, nikt nie zapomniał, i nikt nie ma zamiaru zapomnieć, ile krwi zostawili tutaj na naszej ziemi żołnierze radzieccy, kiedy wyzwalali Polskę spod okupacji hitlerowskiej. I nie zmienia tego faktu nasze gorzkie doświadczenie po 1945 r. – mówił szef Platformy Obywatelskiej.



Zobacz także: Z tych inwestycji kpili. Gdy rządzili – umarzali długi Gazpromu i blokowali uniezależnienie od Rosji



Przywołując węgierskiego pisarza stwierdził, że po II wojnie światowej „żołnierze radzieccy oswobodzili nasze ziemie, ale nie mogli nam dać wolności, bo sami jej nie mieli”.

Tusk do Putina



”Nikt w Polsce nie zamierza zapominać, jak wiele krwi zostawili tu radzieccy żołnierze, gdy wyzwalali Polskę” pic.twitter.com/ou6bRHoi43 — Artur���� (@arturPolonia) April 11, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Niemal identyczne słowa Donald Tusk wypowiedziałJak stwierdził, słysząc o doniesieniach z Buczy (masowych gwałtach i morderstwach popełnionych przez Rosjan), przypomniał sobie, co jego matka opowiadała o 1945 r. i wejściu Armii Czerwonej. – To były te same, tylko zwielokrotnione obrazy – przyznał.

– W Gdańsku 60 proc. kobiet zostało zgwałconych. W pobliskim Lęborku 90 proc. wszystkich kobiet zostało zgwałconych. I to byli „wyzwoliciele”. No w jakimś sensie tak, bez wątpienia, uwalniali nas od nazizmu – ocenił Tusk.



Zobacz także: Wielki test dla Unii. Apel z Polski o sankcje dla słynnego kanclerza Niemiec



Po chwili dodał: „Ale nie przynieśli nam wolności. Może dlatego, że sami nigdy tej wolności nie doświadczyli”.



Jak zauważył w programie „Jedziemy” dziennikarz Michał Rachoń, mówienie o Rosjanach jako „wyzwolicielach” to narracja zgodna z rosyjską propagandą.



Zaznaczył, że „rosyjska niewola, do której na kilkadziesiąt lat trafili Estończycy, Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Białorusini, Polacy i blisko połowa Niemców, nie była żadnym wyzwoleniem”.



– W żadnym sensie. To bolszewickie kłamstwo, które pokutuje do dzisiaj. Była po prostu kolejną niewolą. I tak jak dzisiaj, wówczas nieśli ją zwykli ludzie w sowieckich mundurach – stwierdził Rachoń. Więcej w materiale WIDEO. Zobacz wyżej.