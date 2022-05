Nękają Rosjan. Zestrzelono samolot i drony

Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły podczas doby 14 dronów i jeden samolot. O sukcesie poinformowała na Facebooku ukraińska armia.

„5 maja obrona powietrzna Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych uderzyła w co najmniej 15 celów powietrznych” – czytamy w oświadczeniu ukraińskiej armii. W sumie chodzi o 14 dronów Orłan i jeden samolot, myśliwiec Su-30SM.



Samolot okupantów został zestrzelony przez działka przeciwlotnicze.



Zobacz także: Wielki test dla Unii. Apel z Polski o sankcje dla słynnego kanclerza Niemiec



Należy zauważyć, informuje armia, że samoloty bojowe wroga nadal działają na odległość, nie wchodząc w przestrzeń powietrzną kontrolowaną przez Siły Zbrojne Ukrainy.





A new variety of fish can now be caught in Kyiv Reservoir. russian helicopter Mi-28N "Night Hunter" has become prey itself. ���� military shot it down during the defense of Kyiv at the beginning of the war. For more - #ArmUkraineNow pic.twitter.com/5E2l8wvlE4