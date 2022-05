Kolejne kłopoty z niemieckimi czołgami dla Ukrainy. Rząd nie może „znaleźć” amunicji

Z Berlina docierają kolejne sygnały o planowanych dostawach broni na Ukrainę. Okazuje się jednak, że z trudem wynegocjowane przez Kijów czołgi Gepard dotąd nie zostały przekazane. Jak donosi „Die Welt”, problem w tym, że niemiecki rząd „nie był w stanie” zdobyć do nich amunicji.

Sprawa niemieckiej broni, w szczególności ciężkiego sprzętu bojowego, od początku wojny budzi duże kontrowersje i napięcia między Berlinem a Kijowem. Przez wiele tygodni rząd kanclerza Olafa Scholza zapierał się przed wysłaniem czołgów.



Po naciskach opinii publicznej i otwartej krytyce ze strony środkowoeuropejskich partnerów Niemcy zmienili zdanie. Pod koniec kwietnia minister obrony Christine Lambrecht ogłosiła, że Ukraina otrzyma 30 czołgów Gepard.





Amunicji na „pół godziny”

Dotąd jednak sprzęt nie dotarł – wynika z ustaleń „Die Welt”, które powołuje się na informacje z ukraińskich kręgów rządowych.Gazeta wskazuje, że do wtorku niemiecki rząd nie był w stanie zdobyć „kluczowych akcesoriów”, w tym odpowiedniej amunicji do czołgu. Jedna z przeszkód dotyczy problemów z pociskami do armat 35 mm, które produkuje szwajcarska firma Oerlikon (należąca do niemieckiego koncernu Rheinmetall), ale Szwajcaria zakazuje eksportu broni do stref walk.Jak czytamy, na 30 systemów czołgów Leopard, które mają być przekazane Kijowowi, dotąd zgromadzono 23 tys. sztuk amunicji, co wystarczy „na pół godziny pracy”.We wtorek pojawiły się informacje, że niemiecki rząd planuje przekazać Ukrainie systemy radarowe Cobra (rozpoznania artyleryjskiego), o które prosiła Ukraina.