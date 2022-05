Polskie firmy już myślą o odbudowie Ukrainy

Kolejne firmy zgłaszają się do Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodarczej – chcą brać udział w powojennej rekonstrukcji naszego wschodniego sąsiada – informuje „Puls Biznesu”.

WOJNA NA UKRAINIE



Gazeta przypomina, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła w środę o propozycji planu odbudowy dla Ukrainy po zakończeniu wywołanej przez Rosję wojny. „Pakiet pomocowy powinien pociągnąć za sobą ogromne inwestycje w kraju, mające na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb i wprowadzenie niezbędnych reform. Polskie firmy już się szykują do udziału w rekonstrukcji Ukrainy, nawiązując bliższe relacje z sąsiadem” – czytamy w „PB”.



„Od początku konfliktu do Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodarczej [PUIG – red.] przystąpiło co najmniej 40 polskich firm. Z pewnością jednym z powodów jest zainteresowanie udziałem w odbudowie Ukrainy po wojnie” – mówi cytowany przez „PB” wiceprezes PUIG Dariusz Szymczycha. Przed wojną członkami izby było ok. 220 firm, w tym ok. 160 z Polski.



Dyrektor PUIG Sławomir Szymusiak informuje „PB”, że ostatnio akces do organizacji zgłaszają nawet dwie, trzy firmy dziennie, wśród nich budowlane.