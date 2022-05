Wyrok w sprawie zbrodni, o której wszyscy myśleli, że to nieszczęśliwy wypadek

Sąsiedzki zatarg doprowadził do spalenia żywcem czteroosobowej rodziny z ul. św. Wincentego we Wrocławiu lutym 2007 r. Po 15 latach od zbrodni cztery zamieszane w nią osoby usłyszały surowe wyroki. A niewiele brakowało, a nikt bi się nie dowiedział, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, jak ustalono po tragedii.

Wszyscy antybohaterowie tej historii mają związek z handlem narkotykami. A w czasie, gdy doszło do tragedii, sprzedawali najbardziej z uzależniającą z używek – heroinę.



Ona była też zapłatą dla bezpośrednich wykonawców podpalenia mieszkania rodziny Ż. z ul. św. Wincentego. Okazało się, że życie każdej z ofiar było warte – 1,25 grama „hery”.



Jednak do tragedii nie doszło w wyniku gangsterskich porachunków, wojny o teren czy dla ukarania niesolidnych klientów. Zaczęło się od sąsiedzkiej waśni, rozpoczętej szarpaniną na jednej z imprez. Brali w niej udział dwaj synowie rodziny Ż. i ich sąsiad Stanisław P.

Eskalacja

Stanisław P. handlował turecką heroiną, uważaną za jedną z najczystszych w Polsce. Jego klientami byli między innymi Andrzej A. ps. „Gilos” i Tomasz M. ps. „Bambo”, przebojem podbijający wrocławski półświatek.Mężczyzna zwrócił się do nich z prośbą o „ukaranie” braci Ż. „Gilos” i „Bambo” zlecili to zadanie swoim dwóm dilerom: Damianowi N. ps. „Mietek” i Jackowi D. ps. „Śledziu”.

Jako że uliczni handlarze „herą” byli mocno uzależnieni od oferowanego towaru, przekonano ich odpowiednim honorarium. Dilerzy dostali za „robotę” 5 gramów heroiny i możliwość kupna narkotyku po preferencyjnej cenie.



Obaj dilerzy pojechali 24 lutego 2007 r. na św. Wincenta. Około godziny 2 nad ranem oblali benzyną drzwi wejściowe do lokalu, w którym spała rodzina Ż.: rodzice i dwaj ich synowie (ci, których chciał ukarać krewki sąsiad).



„Mietek” i „Śledziu” wlali paliwo przez szparę w drzwiach do wnętrza mieszkania, po czym podłożyli ogień i uciekli. Pożar błyskawicznie rozprzestrzenił się po lokalu. Żaden z domowników nie miał szans na ucieczkę czy ratunek.



Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieścia uznała, że był to nieszczęśliwy wypadek i doszło na skutek umyślnego podpalenia. Postępowanie zostało roku umorzone zostało 26 czerwca 2007 r.

Uznano, że do pożaru doprowadziło zwarcie instalacji elektrycznej. Mało tego, 30 kwietnia 2014 r. akta sprawy zostały zmielone.





Benedyktyńska praca

Wydawało się, że nikt nigdy nie pozna prawdy o przyczynach śmierci rodziny Ż. Jednak niespełna dekadę od tragedii przy św. Wincentego jeden z tzw. gadaczy (skruszony przestępca, który licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary składa obszerne wyjaśnienia)W bandyckim żargonie oznacza to zabójstwo. A tymi dostawcami byli „Gilos” i „Bambo”.Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami CBŚP zaczęli sprawdzać ten trop. Trzeba przyznać, że była to trudna robota, bo „skruszony” nie wiedział nic więcej.

W ciągu kilku kolejnych lat śledczy przeanalizowali dziesiątki śledztw z okresu działalności „Gilosa” i „Bamby”, przesłuchali także innych „skruszonych”. Dzięki temu ustalili, że może chodzić o pożar ze św. Wincentego.



Biegli z zakresu pożarnictwa, którzy na nowo przeanalizowali tragiczne zdarzenie, potwierdzili podejrzenia śledczych. Ogień rozprzestrzenił się po mieszkaniu zbyt szybko, aby mógł to być wypadek.





Sprawiedliwość po latach

Kolejne przesłuchania, analizy i działania operacyjne pozwoliły na ustalenie, kto stoi za śmiercią czterech osób z rodziny Ż. Stanisław P., spiritus movens tej tragedii, nie dożył wyjaśnienia sprawy.„Gilos”, „Bambo”, „Mietek” oraz „Śledziu” zostaliw wyniku umyślnego podpalenia mieszkania, spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy oraz udział w obrocie znacznymi ilościami heroiny.Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie miał wątpliwości co do winy całej czwórki. Skazał Andrzeja A. ps. „Gilos” i Tomasza M. ps. „Bambo” naPonadto sąd zasądził od oskarżonych nawiązkę na rzecz syna państwa Ż. (nie było go w domu w dniu tragedii) w kwotach po 100 tys. zł i 25 tys. zł.