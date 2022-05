Tysiąc funkcjonariuszy wzięło udział w operacji przeciwko handlarzom bronią

Ponad tysiąc policjantów wzięło udział w operacji wymierzonej w gang handlarzy bronią i ich klientów. Jej efektem było przeszukanie 300 miejsc, zatrzymanie 82 osób i przejęcie 250 jednostek broni palnej wraz z kilkoma tysiącami sztuk amunicji. Wśród podejrzanych znaleźli się liderzy grupy, w tym jeden rezydujący w Holandii.

To była jedna z największych akcji policyjnych w ostatnich latach. Wzięło w niej udział ponad tysiąc funkcjonariuszy z niemal wszystkich formacji: CBŚP, komend wojewódzkich, kontrterrorystów z BOA i jednostek regionalnych, a także straży granicznej.



Ta armia stróżów prawa była niezbędna, aby jednocześnie wkroczyć do 300 miejsc na terenie całej Polski. Chodziło o ujęcie członków gangu handlarzy bronią, a także ich klientów. A nade wszystko o przejęcie nielegalnej broni palnej.



Na trop gangu wpadli w 2020 roku policjanci łódzkiego zarządu CBŚP nadzorowani przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Z ich ustaleń wynikało, że członkowie międzynarodowej grupy skupują broń w Niemczech, Francji, Belgii, Czechach i Holandii.

Następnie była ona przemycana do Polski.

Część broni była pozbawiona cech użytkowych, jednak dla członków gangu nie był to problem. Sprawni rusznikarze grupy „dostosowywali” ją do strzelania ostrą amunicją.





Operacja demilitaryzacja

Operację przeprowadzono pod koniec kwietnia. W Polsce funkcjonariusze przeszukali 300 mieszkań, garaży lub innych nieruchomości.. Przejęli 250 jednostek broni palnej, głównie pistoletów, rewolwerów, strzelb myśliwskich i karabinów. Oraz tysiące sztuk amunicji.Tę część działań wspierali funkcjonariusze Europolu.W tym samym czasiektóry stamtąd koordynował działania grupy. Znaleziono u niego kilka sztuk broni palnej.

W łódzkich „pezetach” podejrzani usłyszeli łącznie ponad 100 zarzutów, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadania i wytwarzania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji, posiadania materiałów wybuchowych i prania brudnych pieniędzy. Jednemu podejrzanemu przedstawiono zarzut posiadania pedofilskiej pornografii.



Osiem osób zostało aresztowanych. Wobec pozostałych prokurator zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe, dozór policji i zakazu opuszczania kraju.





Z przemytu i odzysku

Łódzkie „pezety” prowadzą już inne śledztwo dotyczące handlu bronią. Dotyczy ono grupy, która również działała na dużą skalę.Najlepsze znajdowało się w Czechach z racji bardzo dobrego stanu broni, choć wymagała pracy nad nią. Drugi szlak wiódł z Europy Zachodniej.

A najtańszymi, choć związanymi z gorszą jakości broni były zakupy od miłośników militariów, krążących po lasach i polach z wykrywaczami metali. Dostarczali oni handlarzom także materiały wybuchowe.



Wyczyszczona i odnowiona broń trafiła do klientów: od gangsterów, przez kłusowników, po zwykłych miłośników militariów, którzy chcieli powiesić np. karabin na ścianie.



W śledztwie tym przejęto ok. 200 sztuk broni palnej, kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich, moździerzowych, granatów z II wojny światowej i dwa niemieckie granatniki przeciwpancerne (prawdopodobnie panzerschrecki lub panzerfausty).



