Beatyfikacja siostry „Aguchity”. Była ofiarą lewackiego terroryzmu

7 maja w mieście La Florida w północno-zachodnim Peru prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro ogłosi błogosławioną siostrę Marię Augustinę Rivas López, zamordowaną w 1990 przez lewackie ugrupowanie terrorystyczne Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak). Należała ona do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Dobrego Pasterza i całe swoje życie zakonne (od 1941) poświęciła służbie biednym i opuszczonym dzieciom.

Będzie ona pierwszą zakonnicą, zamordowaną przez lewackich terrorystów w Peru, wyniesioną do chwały ołtarzy.





Kim była Maria Augustina Rivas López?

Antonia Luzmila Rivas López urodziła się 13 czerwca 1920 w mieście Coracora w regionie Ayacucho (prowincja Parinacochas) w południowo-wschodniej części Peru. Była najstarszą z 11 dzieci Dámaso Rivasa i Modesty López; miała 5 sióstr i 5 braci, z których najstarszy (urodzony tuż po niej) został księdzem. Rodzina była bardzo religijna, a matka codziennie zabierała ze sobą córkę i inne dzieci na mszę świętą.Gdy Antonia miała 14 lat, wysłano ją do szkoły w Limie, prowadzonej przez siostry miłosierdzia Dobrego Pasterza. Ich życie i powołanie tak bardzo spodobało się młodej Peruwiance, że postanowiła wstąpić do ich zgromadzenia. W 1941 rozpoczęła w nim nowicjat, a 8 lutego 1945 złożyła śluby zakonne, przyjmując imię Maria Augustina.

W stolicy Peru żyła do 1988, zajmując się biednymi, a zwłaszcza porzuconymi dziećmi, jako wychowawczyni, katechetka i pielęgniarka. Wielokrotnie była też mistrzynią nowicjatu dla młodych dziewcząt.

Zakonnica pracowała szczególnie pośród ludu tubylczego Asháninca, który doświadczył wielkich trudności na początku XX wieku z powodu dzikiej eksploatacji kauczuku i niszczenia lasów na terenie jego ziemi. Ludność ta cierpiała także w wskutek chorób i niewolnictwa. Siostra „Aguchita”, jak ją powszechnie nazywano, z wielkim zaangażowaniem i radością pracowała wśród tej rdzennej ludności, gdyż – jak mawiała – kochała tych ludzi i cieszyła się, że może coś dla nich zrobić.





Ataki lewackiej partyzantki na katolików

W 1988 władze zakonne wysłały ją do stacji misyjnej La Florida w dystrykcie Pichanaqui w regionie Junín. Był to czas, gdy w tych okolicach bardzo ożywiła się lewacka partyzantka, zwłaszcza największe ugrupowanie – Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak). Jego członkowie usiłowali wywołać powstanie antyrządowe i zaprowadzić własne porządki w duchu skrajnego marksizmu i maoizmu. Za swego głównego przeciwnika uważali Kościół katolicki, który – według nich – odciągał lud od „rewolucji”. Właśnie w imię tych celów 9 sierpnia 1991 zginęli w Pariacoto (na południe od La Floridy)Siostra „Aguchita” była świadoma zagrożenia, ale mimo to ochoczo udała się na swoje nowe miejsce pracy. Dość szybko lewicowi terroryści dali o sobie znać. 27 września 1990 ich oddział przybył do La Floridy i wszystkim mieszkańcom nakazano zgromadzić się na głównym placu miasteczka. Herszt grupy wytypował sześć osób, które miały zostać zastrzelone, jeśli nie znajdą przełożonej misji, którą chcieli zabić.

Wówczas 70-letnia zakonnica sama zgłosiła się na śmierć w zamian za zwolnienie pozostałych osób. Napastnicy po chwili wahania przyjęli jej ofiarę, ale zginęli też pozostali zakładnicy. Według zeznań świadków sędziwą „Aguchitę” zastrzeliła z zimną krwią 17-letnia członkini Szlaku.





Beatyfikacja peruwiańskiej zakonnicy

Badania kanoniczne życia i okoliczności zabójstwa siostry przeprowadziła w 2017 diecezja San Ramón, na której terenie doszło do zbrodni. 22 maja 2021 Franciszek zatwierdził dekret uznający śmierć Marii Augustiny jako męczeństwo „z nienawiści do wiary”, co otworzyło drogę do jej beatyfikacji.

