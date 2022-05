Atak nożownika w Izraelu. Jest wiele ofiar

Co najmniej trzy zginęły, a cztery zostały ranne w ataku nożownika w czwartek wieczorem w Eladzie, w Dystrykcie Centralnym Izraela - podaje Associated Press, powołując się na służby ratownicze. Stan dwóch rannych jest bardzo poważny. Trwają poszukiwania sprawcy. Policja uznała atak za zamach terrorystyczny.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia samochodem. Policja ustawiła blokady drogowe, w obławie bierze udział śmigłowiec.



Burmistrz Eladu, który wystąpił w telewizji, wezwał mieszkańców miasta do pozostania w domach podczas operacji policyjnej.



Tożsamość sprawcy ani jego motywy nie są znane, ale AP przypomina, że w ostatnich miesiącach wiele zamachów, w których zginęło łącznie 15 osób, przeprowadzili w Izraelu i na Zachodnim Brzegu Palestyńczycy.



W Izraelu trwają w czwartek dwudniowe obchody święta niepodległości, rozpoczęte w środę.





Police video from the scene of the terror attack in Elad. pic.twitter.com/eIXqwG1atq

#Israel #Palestine : Area of the attack in Elad pic.twitter.com/zRb93RuyNZ

#Israel #Palestine: Zaka: “Next to Elad, this is a terrorist who attacked passers-by with an ax and a knife. Magen David Adom teams treat a number of seriously injured people.” pic.twitter.com/50XQQgzemC