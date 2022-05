Węgry, Słowacja, Czechy. Morawiecki: O ile wiem, one nie zablokują sankcji

– Prezydent Władimir Putin popełnia na Ukrainie ludobójstwo i UE nie może powrócić do „business as usual” w stosunkach z Rosją, póki jest on u władzy – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w czwartek na portalu telewizji Euronews. Szef rządu poruszył też kwestię sankcji i wstrzymania importu węglowodorów z Rosji.

– Ta Rosja jest totalitarna, nacjonalistyczna, imperialna i ta Rosja chce odtworzyć rosyjskie imperium i państwo w stylu postsowieckim – ocenił Morawiecki w wywiadzie udzielonym na marginesie konferencji Darczyńców dla Ukrainy w Warszawie.



Premier poinformował, że podczas konferencji zebrano 6 mld euro dla Kijowa i jest to więcej niż oczekiwano. – Ale taka ilość pieniędzy to za mało, to nie wystarczy na kolosalne potrzeby Ukrainy – dodał.



– Sądzę, że wojna skończy się raczej prędzej niż później. To wszystko zależy od odwagi i determinacji Ukraińców. A więc wszyscy powinniśmy być wdzięczni za ich niezwykłą odwagę i brawurę, i za to, co robią, by bronić swej niepodległości i wolności – oznajmił premier.

Euronews relacjonuje, że „Morawiecki uznał nuklearne groźby Rosji za «oznakę jej słabości» i powiedział, że Kreml powinien «pomyśleć dwa razy», zanim rozszerzy agresję militarną na sąsiednie kraje, takie jak Mołdawia".

Premier o imporcie rosyjskiej ropy

źródło: pap

Szef rządu odniósł się do propozycji UE, dotyczącej stopniowego odchodzenia od importu rosyjskiej ropy i obaw, jakie budzi to w niektórych krajach, takich jak Węgry, Słowacja i Czechy. – O ile wiem, one nie zablokują tych sankcji – ocenił.– Nie powinniśmy szukać (w tej sprawie – przyp.red) kozła ofiarnego czy wskazywać na ten czy tamten kraj, ponieważ znacznie większe kraje próbują zastopować, zwolnić, odłożyć i zwlekać – dodał Morawiecki, komentując kwestię odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych. Jak pisze Euronews, „wydaje się to zawoalowanym odniesieniem do Niemiec".– Były duże kraje, które są zależne i chciały być jeszcze bardziej zależne od rosyjskiego gazu, i wszyscy wiemy, o kogo chodzi – powiedział premier. – Są krótkowzroczne, ponieważ nie były sobie w stanie wyobrazić, co wyniknie z tej zależności. A Putin użył tego jako szantażu wobec reszty Unii Europejskiej – podkreślił.