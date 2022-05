Kolejna burza pyłowa w Iraku. Tysiące osób z problemami z oddychaniem [WIDEO]

Gęsta chmura pyłu spowiła Bagdad w czwartek rano. To już kolejna burza pyłowa w Iraku w ostatnich tygodniach. Jedna osoba zmarła, a ponad 5 tys. osób trafiło do szpitali w tym kraju z powodu problemów z oddychaniem.

Przez Irak przetoczyła się kolejna z serii burz pyłowych, które stają się coraz częstsze w tym regionie z powodu suszy i zmniejszających się opadów deszczu.



Iracka agencja prasowa powołując się na rzecznika ministerstwa zdrowia podała, że odnotowano 2 tys. przypadków „duszenia się” w prowincji Bagdad. Osobom cierpiącym na astmę i inne choroby przewlekłe zalecono pozostanie w domach.



Rzecznik Saif al-Badr powiedział w czwartek, że wszystkie placówki medyczne w Iraku są w stanie gotowości, a liczba osób przyjętych z problemami oddechowymi „nie jest ostateczna”. Jak dodał, większość pacjentów cierpi na choroby przewlekłe, w tym astmę lub jest w podeszłym wieku; większość z nich została wypisana po podaniu tlenu i innych środków leczniczych.





Zobacz także: Burza piaskowa nad stolicą Chin

LOOK: Baghdad was again shrouded in a thick cloud of dust on Thursday, with similar conditions reported in other provinces pic.twitter.com/8zdBbOTwui — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 5, 2022

Thousands sickened, one dead as latest severe sandstorm hits #Iraq.



Residents of six of Iraq’s 18 provinces, including Baghdad and Al-Anbar, hit by thick clouds of choking dust.

�� pic.twitter.com/z8nV0HXW6q — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) May 5, 2022

At least one dead and 5,000 hospitalised with breathing difficulties as vast sandstorm sweeps across Iraq

Residents of Baghdad and the western region of Al-Anbar awoke again to a cloud of dust blanketing the sky

One person died in Iraq and more than 5,000 were pic.twitter.com/V5U9gYpXMG — MassiVeMaC (@SchengenStory) May 5, 2022

The most severe dust storm hits Baghdad.



In some regions it has reduced visibility to almost zero.



Many have suffocated to death and hundreds hospitalized. #Baghdad #GlobalWarming #Climate #KurdSatEnglish pic.twitter.com/Ul9Wl9ciH2 — KurdSat English (@KurdsatEnglish) May 5, 2022

źródło: EBU, BBC

Burza pyłowa, która przeszła przez Irak w niedzielę, spowodowała u dziesiątek osób problemy z oddychaniem i wstrzymała ruch lotniczy na lotniskach obsługującychi miasto An-Nadżaf.Oprócz Bagdadu poważnie ucierpiały także zachodnia pustynna prowincja Al-Anbar i prowincja An-Nadżaf w południowej części Iraku.