Weterynarz wszedł na podwórko i uśpił psa. Pomylił adres?

Weterynarz z gminy Zagnańsk (woj. świętokrzyskie) miał pomylić adres, wejść na jedną z posesji i uśpić zdrowego psa. Kielecka policja potwierdza, że otrzymała takie zgłoszenie. Trwa wyjaśnianie sprawy.

Do zdarzenia miało dojść w środę po południu. Właściciele owczarka niemieckiego twierdzą, że weterynarz wszedł na ich podwórko i uśpił psa. Według relacji zamieszczanych w mediach społecznościowych lekarz został wezwany do innego psa w okolicy, który miał być uśpiony ze względu na stan zdrowia.



– Potwierdzamy, że takie zgłoszenie wpłynęło w środę po południu. Ze zgłoszenia wynikało, że weterynarz najprawdopodobniej uśpił psa przez pomyłkę. Truchło psa zostało zabezpieczone do dalszych badań. Biegli ustalą, jaką substancję mu podano i czy to spowodowało, że zwierzę padło – przekazał w czwartek Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.



Zaznaczył, że przesłuchiwani są świadkowie. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany.