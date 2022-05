Myśliwy śmiertelnie postrzelił kolegę pod domem w Krakowie. Ruch prokuratury

Do pięciu lat więzienia grozi mężczyźnie, który w grudniu ub.r. miał śmiertelnie postrzelić z broni myśliwskiej swojego znajomego. Krakowska prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, skierowany do sądu rejonowego akt oskarżenia dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.



„Ryszard G. zawiadomił o zdarzeniu służby ratownicze. W trakcie zdarzenia oskarżony był trzeźwy. W toku postępowania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, uznając, że był to nieszczęśliwy wypadek” – przekazał prokurator.





Strzał padł w Krakowie

Według ustaleń śledczych na początku grudnia ub.r. mężczyźni wybrali się na polowanie, które miało odbywać się w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie podkrakowskiego Tyńca; G. telefonicznie zawiadomił koło łowieckie o tych planach. Do postrzału miało dojść po zakończeniu polowania, kiedy to znajomy odwiózł G. pod jego dom w Krakowie. Gdy mężczyźni wysiadali z auta, Ryszard G. wyciągał z samochodu sztucer. Wówczas broń wypaliła, a kula ugodziła pokrzywdzonego w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.Według G. polowanie rozpoczęło się o godz. 18; w jego trakcie mężczyźni zauważyli wychodzące z zagajnika dziki, ale ponieważ były to warchlaki to zdecydowali się do nich nie strzelać. Jak wskazał rzecznik prokuratury, „wówczas Ryszard G. załadował broń, a po rezygnacji ze strzału nie rozładował jej, a jedynie zabezpieczył”. Następnie znajomi zdecydowali się wrócić do domu – na miejscu doszło do tragedii.

Prokurator przekazał, że wykonanie badań pomogło ustalić, iż broń, z której doszło do wystrzału była sprawna.



„Ustalono, że przy broni odbezpieczonej lekkie nawet przypadkowe dotknięcie języka spustowego, może spowodować zwolnienie iglicy i odpalenie naboju. Przewożenie załadowanej i odbezpieczonej broni było nieprawidłowe i doprowadziło do niekontrolowanego wystrzału, a w konsekwencji doznanych urazów przez pokrzywdzonego – do jego zgonu” – wyjaśnił prok. Hnatko.



Jak dodał, według prokuratury właśnie przez takie działanie G. doprowadził do śmierci pokrzywdzonego, za co – w przypadku uznania winy – grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.