Sędzia, która łagodnie potraktowała Kozidrak, orzekała w sprawie „Froga”

W sieci i w mediach komentowany jest „drogowy” wyrok sędzi Agaty Pomianowskiej, orzeczony wobec piosenkarki Beaty Kozidrak za jazdę po alkoholu. To nie pierwsze orzeczenie warszawskiej sędzi należącej do stowarzyszenia „Iustitia”, które wywołało kontrowersje opinii publicznej. Wcześniej sędzia pozwoliła uniknąć wyższej kary znanemu piratowi drogowemu „Frogowi” – uznała bowiem, że podczas rajdów przez miasto „panował nad pojazdem”.

Przypomnijmy – w środę w sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa Beata Kozidrak usłyszała wyrok za jazdę po alkoholu. Sąd wymierzył jej karę 200 stawek dziennych w wysokości 250 zł każda (w sumie 50 tys. złotych) oraz pięcioletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Celebrytka ma też zapłacić 20 tys. zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.





Za co skazano Beatę Kozidrak?

Dorobek artystyczny – czyli „okoliczności łagodzące”

Sędzia Agata Pomianowska ws. „Froga”

W ocenie prokuratury zasądzona kara jest „rażąco łagodna” i już zapowiedziano złożenie odwołania.Sprawa dotyczy wydarzeń z 1 września 2021 roku, gdy przy skrzyżowaniu al. Niepodległości z ulicą Batorego na warszawskim Mokotowie znana piosenkarka została zatrzymana za kierownicą bmw przez innych kierowców. Zawiadomiono policję, a przeprowadzone badanie wykazało u niej dwa promile alkoholu.Sędzia Agata Pomianowska dopatrzyła się jednak „okoliczności łagodzących”. Była też zdziwiona opinią prokuratury, która jako jedyną okoliczność łagodzącą wskazywała przyznanie się do winy przez oskarżoną.– Oskarżona wyraziła żal, przeprosiła, jest niekarana, przez 40 lat posiadania prawa jazdy nie miała żadnych kolizji z prawem. Nadto jako okoliczność łagodzącą należy wziąć pod uwagę jej dotychczasowy, uregulowany tryb życia, w tym niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżonej, jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury – stwierdziła sędzia Pomianowska z warszawskiego sądu.Sędzia – jak wskazują oburzeni wyrokiem internauci – należy do stowarzyszenia sędziów Iustitia.Uwagę na wcześniejsze wyroki sędzi Agaty Pomianowskiej zwraca m.in. zajmujący się bezpieczeństwem na drogach serwis brd24.pl.„Nie pierwszy raz jej argumentacja wywołuje publiczne oburzenie w sprawach związanych z ruchem drogowym. To właśnie Pomianowska orzekała w głośnej sprawie pirata drogowego Roberta N. »Froga«, który nagrywał swoje przejazdy przez Warszawę samochodem, podczas których pędził z olbrzymimi prędkościami” – czytamy w artykule.

Serwis przypomina, że ta sama sędzia uniewinniła „Froga” od zarzutu sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym w wątku sprawy dotyczącym jazdy po Warszawie.





Szokujące uzasadnienie: „Panował nad pojazdem”

„I przedstawiła szokujące uzasadnienie. »Pomimo brawurowej jazdy, poruszając się z dużą prędkością i powodując dezorganizację na drodze, oskarżony w krytycznym czasie panował nad swoim pojazdem« – mówiła sędzia i powoływała się na taką opinię biegłych” – czytamy dalej.Serwis dodaje, że „Frog” za inny brawurowy rajd – w okolicach Kielc – został skazany na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności: „W tym przypadku sąd uznał już, że istniało niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym”.