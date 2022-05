Wymiany jeńców. Wolność odzyskało dotąd 324 Ukraińców

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do dziewięciu wymian jeńców, w rezultacie których wolność odzyskało 324 Ukraińców – poinformowała w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Służby prasowe SBU podały te dane w komunikacie, w którym zapewniły o wysiłkach rządowego centrum ds. poszukiwania i zwolnienia jeńców. Wezwano obywateli, by przekazywali dane o Ukraińcach, których wojska rosyjskie wzięły do niewoli bądź nielegalnie zatrzymały.



O ósmej wymianie jeńców media ukraińskie informowały 30 kwietnia. W tym czasie informowano, że żołnierze ukraińscy, którzy trafiają do niewoli rosyjskiej są przewożeni do zakładów karnych w Rosji, poniżani i maltretowani.



W połowie kwietnia władze ukraińskie informowały o około 700 ukraińskich żołnierzach i ponad tysiącu cywilów w niewoli rosyjskiej.