Syreny alarmowe we Lwowie. Osierocone dzieci ewakuowano do schronu [WIDEO]

Opiekunowie osieroconych dzieci we Lwowie ewakuowali je w środę do schronu przeciwbombowego. We wtorek wieczorem doszło do czwartego ataku rakietowego na to miasto od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 24 lutego.

Na nagraniu opublikowanym przez gubernatora obwodu lwowskiego Maksyma Kożyckiego widać, jak wychowawcy ewakuują dzieci do schronu w sierocińcu, po tym jak w środę zawyły syreny alarmowe.



Od początku wojny na Ukrainie życie we Lwowie toczyło się względnie normalnie, jednak ataki w mieście położonym ok. 80 km od polsko-ukraińskiej granicy stały się coraz częstsze. Rosyjskie siły celują w infrastrukturę, aby utrudnić przemieszczanie sprzętu wojskowego przywiezionego do kraju z Polski.



We wtorek ataki rakietowe uszkodziły trzy podstacje energetyczne i dwie stacje pompowania wody we Lwowie. Mer miasta Andrij Sadowy poinformował, że z powodu problemów z dostawami prądu dwie placówki medyczne we Lwowie musiały korzystać z alternatywnego zasilania.





źródło: EBU, IAR

Ranne zostały dwie osoby, które znajdowały się w pobliżu miejsc uderzenia rakiet.