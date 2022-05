Szmyhal i Morawiecki podpisali ważny dokument. „Nie mogę ujawnić jego treści”

Polska i Ukraina podpisały ważny dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności – poinformował w czwartek ukraiński premier Denys Szmyhal. Nie ujawnił jego treści.

– To był niezwykle owocny dzień, mieliśmy wiele spotkań międzynarodowych między innymi z premierami Islandii, Szwecji i Polski – powiedział mediom w Warszawie Szmyhal.



Podkreślał, że Polska od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na jego kraj niezwykle aktywnie i mocno wspiera Ukrainę m.in. w wymiarze pomocy humanitarnej, wojskowej i medycznej. Akcentował też, że Polska przyjęła wielu uchodźców, którzy potrzebowali schronienia. Stwierdził, ze większość Ukraińców chce wrócić do siebie do domu.



– Wszyscy liczymy na jak najszybsze zakończenie działań – zaznaczył.



– Podpisaliśmy dziś z premierem Mateuszem Morawieckim list, dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności. Niezwykle, bardzo ważny dokument. Nie mogę ujawnić jego treści, ale jest to ważny krok na rzecz przekazania Ukrainie specjalnej technologii i specjalnego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa oraz obrony – przekazał Szmyhal.

