Konwój ONZ w drodze do „piekła” po cywilów

Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths powiedział w czwartek, że do zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu zmierza konwój ONZ; ma on przybyć w piątek rano, by ewakuować cywilów z oblężonego przez Rosjan kombinatu.

Griffiths, koordynator pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych ONZ, wypowiadał się na konferencji w Warszawie; jego słowa przekazała AFP.



– Dzisiaj, w czasie, gdy rozmawiamy, w drodze jest konwój, który ma przybyć do Azowstalu jutro rano – powiedział przedstawiciel ONZ. Wyraził nadzieję, że konwój zdoła ewakuować cywilów z Azowstalu, który nazwał „mrocznym piekłem”, i doprowadzić ich do bezpiecznego miejsca.



Griffiths dodał, że w środę ONZ eskortowała ponad 340 cywilów, którzy chcieli wydostać się z różnych dzielnic Mariupola.



Podczas pierwszego etapu ewakuacji z Azowstalu, przeprowadzonego w weekend przy wsparciu ONZ i Czerwonego Krzyża, udało się wywieźć stamtąd ponad 100 osób. Mer Mariupola Wadym Bojczenko oceniał niedawno, że w podziemiach kombinatu ukrywa się około 200 cywilów, wśród których są dzieci.

źródło: pap

Azowstal to ostatni przyczółek ukraińskiej obrony w Mariupolu. Na terenie kombinatu broni się pułk ukraińskiej Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. We wtorek wojska rosyjskie przedarły się na teren zakładów;ale strona ukraińska informuje o trwających ciężkich walkach.