Tusk w roku 2014 i Tusk w 2022. Wobec niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów [WIDEO]

W Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Donald Tusk na konferencji prasowej mówił o „bezduszności dzisiejszej władzy” i domagał się od rządzących, by przy „dzisiejszej drożyźnie” podnieśli rentę socjalną. Inne podejście do problemów osób niepełnosprawnych lider PO prezentował w 2014 roku, gdy sam był premierem, a w Sejmie trwał protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Wówczas tłumaczył, że jest wiele grup społecznych, które potrzebują wsparcia finansowego.

– Jesteśmy wszyscy bardzo poruszeni taką bezdusznością i przekonaniem dzisiejszej władzy, że budynek Sejmu jest tylko dla nich; uznali, że nie można wpuścić niepełnosprawnych i ich opiekunów na konferencję – mówił w czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej.





2022 r. – Tusk u boku Hartwich

Tusk w 2014 r.

źródło: TVP Info

W trakcie konferencji posłanka KO Iwona Hartwich poinformowała o powstaniu inicjatywy obywatelskiej – projekcie ustawy o podwyżce renty socjalnej. Donald Tusk z kolei podkreślał, że rosnącą inflację i drożyznę odczuwają wszyscy bez wyjątku. – Ale ci, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi za dzisiejszą rentę socjalną, z ich punktu widzenia inflacja jest czymś zabójczym – powiedział były premier.– Drożyzna na poziomie kilkunastu procent przy tak niskich świadczeniach, jakie mają dzisiaj, jest czymś, co może doprowadzić do rozpaczy i de facto uniemożliwić realną opiekę nad niepełnosprawnymi – stwierdził.Pod koniec marca 2014 roku, podczas protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci – gdy dzisiejsza posłanka Hartwich protestowała przeciwko rządom Tuska – ówczesny premier tłumaczył, że jest wiele grup społecznych, które potrzebują wsparcia finansowego, a środków dla opiekunów osób niepełnosprawnych – nie ma. Dzień wcześniej wielokrotnie usłyszał od protestujących, że jest kłamcą – relacjonowały media.– Potrzeby w Polsce są bardzo różnorakie i one dotyczą także grup ludzi, którzy również domagają się pomocy finansowej. Z różnych powodów, z reguły nie tak poważnych jak wasze, ale mają także oczekiwania i potrzeby, bo nie mają pieniędzy na życie, chociaż nie mają osoby chorej w domu – taką wypowiedź Donalda Tuska z 22 marca 2014 r. przypomniano na antenie TVP InfoÓwczesny premier podkreślał, że „mówi, co jest możliwe dzisiaj, na rok 2014; to wynika to z faktu, że my nie możemy wydać na nic więcej pieniędzy”.– Czy ktokolwiek z pana rządu zadał sobie trud i poszukał tych pieniędzy? – pytała matka niepełnosprawnego dziecka dodając, że rząd Tuska jest „nieudolny i powinien udać się do dymisji”.– To nie jest dla nas kompromisowa propozycja – mówiła z kolei jedna z matek... Iwona Hartwich odnosząc się do propozycji premiera, dotyczącej podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica rezygnującego z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzice domagali się, by wysokość świadczenia odpowiadała najniższej krajowej.