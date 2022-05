Johnson – Zełenski. Rozmowa o dostarczeniu broni „dalszego zasięgu”

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o dostarczaniu broni dalszego zasięgu, by zapobiec bombardowaniu cywilów. Zapewnił także o pomocy w gromadzeniu dowodów zbrodni wojennych.

„Przywódcy omówili rozwój sytuacji na polu walki i potrzeby ukraińskich sił zbrojnych, w tym dostarczenie broni o dalszym zasięgu, aby zapobiec bombardowaniu ludności cywilnej. Premier podkreślił także znaczenie solidnego i niezależnego międzynarodowego procesu sądowego, który zapewni, że osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Ukrainie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, i zaoferował stałe wsparcie Wielkiej Brytanii w gromadzeniu dowodów zbrodni wojennych” – napisano w komunikacie Downing Street.



Jak dodano, Johnson z zadowoleniem przyjął możliwość wygłoszenia przemówienia do członków ukraińskiego parlamentu we wtorek, w którym podkreślił, jak ważne są demokratyczne wartości Ukrainy stanowiące przeciwwagę dla rosyjskiej autokracji.



Z kolei Zełenski podkreślił podczas rozmowy, że serdeczne przyjęcie wystąpienia Johnsona pokazuje, jak ważne jest brytyjskie wsparcie dla Ukrainy.





I have one message for you today: Ukraine will win. Ukraine will be free. pic.twitter.com/mlUX0wVXbk — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 3, 2022

źródło: pap

Brytyjski premier we wtorkowym przemówieniu do parlamentu Ukrainy ogłosił przekazanie temu krajowio wartości 300 mln funtów.– Dostarczamy pojazdy opancerzone, aby ewakuować ludność cywilną z atakowanych obszarów i chronić urzędników – o czym wspomniał mi podczas naszej ostatniej rozmowy Wołodymyr (Zełenski) – którzy utrzymują infrastrukturę krytyczną. Mogę dziś ogłosić nowy pakiet wsparcia od brytyjskiego rządu o łącznej wartości 300 mln funtów, w tym radary do lokalizowania artylerii bombardującej wasze miasta, ciężkie drony do zaopatrywania waszych sił oraz tysiące noktowizorów – zadeklarował Johnson w przemówieniu transmitowanym przez łącze wideo.