Niedoszła „Warszawianka Roku” pogryzła wolontariusza? Fundacja oskarża [WIDEO]

Rzuciła się na jednego z naszych działaczy i ugryzła go – tak pierwszomajową antyaborcyjną pikietę relacjonują przedstawiciele Fundacji Pro – Prawo do Życia. Oskarżają Katarzynę Augustynek, znaną jako „babcia Kasia” o pogryzienie jednego z wolontariuszy. Na nagraniu widać moment, w którym miało dojść do ataku. Kobieta była nieprawomocnie skazana za naruszenie nietykalności policjantów.

Chodzi o wydarzenia z 1 maja, do których doszło na Placu Zamkowym w Warszawie. Pikietę przeciwników manifestacji próbowała zakłócić warszawska aktywistka, znana jako „babcia Kasia”. Początkowo przepychała się z policjantami pilnującymi porządku, a potem doszło do szarpaniny z działaczem Fundacji Pro – Prawo do Życia.





Pokazali nagranie z „babcią Kasią”

Jak widać na udostępnionym przez organizację nagraniu, doszło do zamieszania. Wówczas – jak twierdzi fundacja – „babcia Kasia” ugryzła jednego z wolontariuszy.„W pewnym momencie kobieta rzuciła się na jednego z naszych działaczy i ugryzła go. Obecni na miejscu liczni funkcjonariusze policji obchodzili się z prowokatorką bardzo wyrozumiale, dając swym zachowaniem do zrozumienia, że jest przyzwolenie »z góry « na tego typu działania” – twierdzi fundacja.Katarzyna Augustynek miała na koncie nieprawomocny wyrok za znieważenie i napaść na funkcjonariusza policji. Prokuratura ma przyglądać się kolejnym incydentom z jej udziałem. Chodzi o ewentualne naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów.W ubiegłym roku kobieta była nominowana do prestiżowego tytułu „Warszawianka Roku”.