Minister Maląg: Ze zdziwieniem słucham Donalda Tuska

– Priorytetem rządu jest dalsze wspieranie osób niepełnosprawnych. Od 2015 r. nakłady na ten cel wzrosły o 140 proc. – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Ze zdziwieniem słucham wypowiedzi Donalda Tuska – tak szefowa MRiPS odniosła się do słów krytyki ze strony szefa PO. 5 maja przypada Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Podczas zorganizowanej w MRiPS konferencji prasowej minister Maląg deklarowała, że priorytetem działań rządu jest dalsze wspieranie rodzin i osób potrzebujących. Przywołała w tym kontekście m.in. programy: „Rodzina 500 plus”, „Dobry start” i „Mama 4 plus” czy świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy. Zwracała też uwagę na działania podejmowane wobec osób z niepełnosprawnościami.



– Przez cały czas, od początku, od 2015 r., gdy PiS objęło rządy, troszczymy się o osoby niepełnosprawne. (...) Dlatego ze zdziwieniem słucham wypowiedzi pana Donalda Tuska, bo w czasie, gdy miał realny wpływ na sprawowanie władzy, nakłady na niepełnosprawnych były iluzoryczne – oceniła.



– Liczby mówią same za siebie. Rok 2015 ponad 15 mld zł na wszystkie nakłady na rzecz osób niepełnosprawnych. Dziś w 2022 r. jest to 37 mld zł. To jest wzrost o ponad 140 proc. – zaznaczyła. – Najważniejsze jest utworzenie kompleksowej polityki, systematycznej – podkreślała minister.

Minister odpowiada b. premierowi

Lider PO i były premier wskazywał w czwartek na konferencji, że drożyzna przy obecnych niskich świadczeniach,jest czymś, co może uniemożliwić realną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.– Niech ten dzień będzie dniem opamiętania dla władzy i niech wreszcie władza zrozumie, że inflacja, dokuczliwa dla wszystkich, może zabijać tych najsłabszych – mówił Tusk.Minister rodziny podkreśliła na czwartkowej konferencji, że rząd PiS przeznaczył znaczne środki na programy dla osób niepełnosprawnych.– W ramach Funduszu Solidarnościowego to opieka wytchnieniowa – kolejny bardzo ważny program potrzebny dla rodzin, które opiekują się swoimi ukochanymi osobami niepełnosprawnymi – przypomniała. Poinformowała, że w 2022 r. rząd przeznaczył na ten program 210 mln zł.Dodała, że kolejnym programem dla osób niepełnosprawnych jest program centrów opiekuńczo-mieszkalnych. – To program dla samorządów, które chcą takie centra w swoich gminach budować. Na ten program mamy w swoim budżecie przeznaczonych 390 mln zł na lata 2021-2024 – przypomniała.Według szefowej MRiPS ważnym programem dla osób niepełnosprawnych jest dodatkowe 500 zł, które te osoby otrzymują jako wsparcie. – Na styczeń tego roku świadczeniem uzupełniającym, czyli tzw. 500 zł dla osób o niesamodzielnej egzystencji, było objętych 770 tys. osób. Środki, które na ten cel zostały wydatkowane to ponad 7,5 mld zł – mówiła.Przypomniała, że za rządów PiS powstał program „Za życiem”, którego budżet został zwiększony z 3,1 mld zł w latach 2017-2021 do 6 mld zł w latach 2022-2026. – Dzięki systemowym, kompleksowym działaniom staramy się zmieniać los osób niepełnosprawnych – przekonywała Maląg.Zastrzegła, że w ramach programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” w latach 2022-2024 rząd przeznaczy miliard złotych na zadania i programy związane z mieszkalnictwem dla osób niepełnosprawnych.

Programy mieszkaniowe

źródło: pap

Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapowiedział, że w planach rządu jest rozwój programów mieszkaniowych.–W przyszłym tygodniu szczegółowo przedstawimy te programy – przekazał, dodając, że jest to zmiana jakościowa. Jak zaznaczył, „ma świadomość tego, że tych pieniędzy potrzeba więcej”. – Z roku na rok te kwoty wzrastają. Niech renta socjalna będzie symbolem tego, ile wykonaliśmy – powiedział.Wdówik przekazał, że w tym roku planowane jest także rozwijanie sieci placówek pobytu dziennego, które są „bardzo potrzebne dla osób z największymi niepełnosprawnościami”.Przypomniał też, że w Polsce osoby z niepełnosprawnościami to grupa 3 mln obywateli i „większość z nich chce być aktywna i może być aktywna”.