Bracia z Taizé na Ukrainie. „Chcieliśmy wyrazić naszą solidarność”

Do Lwowa przybyli trzej bracia z ekumenicznej wspólnoty z Taizé. Odbywają oni podróż, która obejmuje Czechy, Słowację, Ukrainę i Polskę. Jak podkreślają, chcą odwiedzić Ukraińców, którzy do niedawna stanowili drugą co do wielkości grupę uczestniczącą w międzynarodowych ekumenicznych spotkaniach Taizé, a w tym roku zapewne niewielu z nich będzie mogło wziąć w nich udział.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



W środę wieczorna modlitwa z braćmi z Taizé w greckokatolickiej cerkwi Mądrości Bożej ze względu na alarm przeciwlotniczy została przeniesiona do dolnej części świątyni, która pełni jednocześnie funkcję schronu.



– Mamy tutaj przerażającą wojnę. Więc chcieliśmy wyrazić naszą solidarność i naszą miłość do Ukraińców. W związku z tym stwierdziliśmy, że jedziemy – powiedział br. Maciej z Taizé, odnosząc się do podróży braci ze wspólnoty.



– Natomiast refleksja, jaka przyszła zaraz po tym, była taka: skoro chcemy odwiedzić naszych przyjaciół z Ukrainy, nie możemy jechać tylko na Ukrainę – dodał polski zakonnik.



– Postanowiliśmy jechać do Czech, do Słowacji, do Polski. W związku z tym zaplanowaliśmy z braćmi taką podróż: pierwsza stacja – Praga, następnie: Ołomuniec, Bratysława, Prusy, Preszów i Lwów. Spędzimy we Lwowie dwa dni. Jeden z nas zostanie dłużej na Ukrainie i pojedzie do Kijowa. Natomiast dwóch z nas wraca do Taizé przez Polskę. Odwiedzimy po drodze Lublin, Warszawę, Łódź, Wrocław – poinformował br. Maciej.





Zobacz także: „Jedność ponad granicami”. Przeor Wspólnoty Taizé o młodych Europejczykach

Bracia ze wspólnoty Taizé w Polsce

źródło: KAI, portal tvp.info

W czwartek wieczorna modlitwa ze śpiewami z Taizé odbędzie się w rzymskokatolickiej parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, gdzie od początku wojny przebywa około 200 uchodźców.To nie pierwsza wizyta braci na Ukrainie. Od 27 kwietnia do 1 maja 2018 roku we Lwowie odbyło się pierwsze spotkanie organizowane przez wspólnotę z Taizé w tym kraju. Poza lokalnymi mieszkańcami uczestniczyli w nim także Polacy.Do Polski bracia przyjadą jeszcze w tym tygodniu. W piątek przyjadą do Lublina. Od 7 do 8 maja będą w Warszawie. W sobotę w domu duszpasterskim przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli wygłoszą konferencję pt. „Bądźmy twórcami jedności – wspieranie dialogu”. Wieczorem w kościele św. Anny odbędzie się modlitwa z kanonami z Taizé. W niedzielę bracia udadzą się do Łodzi i pozostaną tam do poniedziałku. Ich, gdzie przyjadą 10 maja.