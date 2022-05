Całodniowa godzina policyjna. Ukraina szykuje się na 9 maja

Władze Zaporoża, miasta na południu Ukrainy, poinformowały w czwartek, że 9 maja obowiązywać tam będzie całodniowa godzina policyjna. W Iwanofrankowsku na zachodzie Ukrainy władze wezwały mieszkańców, by nie chodzili po ulicach w dniach 7-9 maja.

Decyzją władz wojskowych godzina policyjna w Zaporożu nastąpi od godz. 19 w dniu 8 maja do godz. 5 rano 10 maja. „Pozostawajcie w tym czasie w domach. Podczas godziny policyjnej wychodzenie jest dozwolone tylko do schronów, w razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego” – poinformował w czwartek sekretarz rady miejskiej Zaporoża Andrij Kurtiew.



Mer Iwanofrankowska Rusłan Marcinkiw wezwał mieszkańców, by nie chodzili po mieście 7, 8 i 9 maja, a jeśli mogą – by wyjechali na trzy dni. Wszystkie wydarzenia publiczne zostały w mieście odwołane. Portal Suspilne podał, że władze dysponują informacjami o możliwych atakach rakietowych ze strony wojsk rosyjskich.

