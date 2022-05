To pierwszy raz w historii. Ukrainka dostała od Polski serce [WIDEO]

„Polska oddała serce Ukraince” – opisują media, informując o przeszczepie serca przeprowadzonym w Warszawie. Narząd – co wcześniej się nie zdarzyło – otrzymała 36-letnia obywatelka Ukrainy Julia Skip.

W czasie, gdy Rosja ostrzeliwuje bezbronną ludność cywilną, a za cel bierze szpitale i miejsca publiczne, na Ukrainie wcale nie maleją potrzeby związane z opieką medyczną. Wręcz przeciwnie –rosną.





"Polish citizens have once again shown their greatest display of humanity" ♥️



36-year-old Yulia Skip from the Lviv region received a new heart from a Pole. This is the first organ transplantation operation in Poland for Ukrainian citizens. pic.twitter.com/wcB97gQQUG