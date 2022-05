Zełenski rozmawiał ze Steinmeierem. „Zadrażnienie to już przeszłość”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że przeprowadził w czwartek dobrą i bardzo ważną rozmowę z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem. W komunikacie kancelarii niemieckiego przywódcy podano, że przywódcy uzgodnili utrzymywanie ścisłych kontaktów, a niedawne spięcie dyplomatyczne związane z niedoszłą wizytą Steinmeiera w Kijowie zostało zażegnane.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„Przeprowadziłem dobrą, konstruktywną i bardzo ważną rozmowę z prezydentem Niemiec panem Steinmeierem. Podziękowałem za pomoc Ukrainie. Oczekujemy na jej zwiększenie. Przywódcza rola Niemiec jest ważna dla przeciwdziałania agresji Rosji. Poinformowałem o sytuacji na froncie i krytycznym stanie rzeczy w Mariupolu” – napisał Zełenski na Twitterze.



W komunikacie na stronie kancelarii Steinmeiera napisano: „Prezydenci określili rozmowę jako bardzo ważną i bardzo dobrą. Zadrażnienie to już przeszłość”.



Zaznaczono, że Steinmeier wyraził solidarność, szacunek i wsparcie wobec odważnej walki narodu ukraińskiego przeciw rosyjskim agresorom, a Niemcy od początku wspierały Ukrainę finansowo, gospodarczo i militarnie w jej walce obronnej.

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol