Rosyjska propaganda ma zniknąć z bibliotek. „Podchodzimy do tego ostrożnie”

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy chce usunąć rosyjską literaturę propagandową z ukraińskich bibliotek. Ma ona zostać zastąpiona „literaturą ukraińskojęzyczną wysokiej jakości i książkami wydawców ukraińskich”.

Będzie się to odbywać na podstawie odpowiednich zaleceń metodycznych opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Rozwoju Bibliotek w Ministerstwie Kultury i Polityki Informacyjnej. W skład Rady wchodzą czołowi bibliotekarze z całej Ukrainy – poinformował resort.



„Propaganda to niebezpieczna broń. Dziś rosyjskie kłamstwa zatruwają wszystkich dookoła. Musimy walczyć z tym zjawiskiem wszelkimi sposobami. Obecnie ministerstwo określiło jasne kryteria, według których literatura rosyjska zostanie usunięta z ukraińskich zbiorów bibliotecznych. Podchodzimy do tego zagadnienia ostrożnie i rozważnie. Mamy nadzieję, że wszystko to wpłynie pozytywnie na rozwój ukraińskiego wydawnictwa książkowego” – powiedział Larysa Petasiuk, wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy, cytowana w komunikacie.





Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej podkreśliło, że „najszybciej trzeba usunąć publikacje, których treść ma na celu likwidację niepodległości Ukrainy, propagandę przemocy, podżeganie do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym, popełnianie aktów terrorystycznych, naruszanie praw i wolności człowieka”.

Ukraiński resort chce też usunąć lektury, „które propagują wojnę, wrogość narodową i religijną, zmianę przemocą ustroju konstytucyjnego lub integralności terytorialnej Ukrainy”, a także zawierają „uznanie legalności, zaprzeczenie agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym poprzez przedstawienie agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jako konflikt wewnętrzny, konflikt domowy, wojnę domową”.



Dotyczy to także publikacji, które „gloryfikują osoby, które dokonały zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przedstawicieli formacji zbrojnych Federacji Rosyjskiej, nielegalnych formacji zbrojnych nieregularnych, uzbrojonych gangów i grup najemników tworzonych, podporządkowanych, zarządzanych i finansowanych przez Federację Rosyjską”.



Ministerstwo zaznacza, że należy pozbyć się też dzieł literackich autorów objętych sankcjami oraz tych, którzy publicznie poparli agresję na Ukrainę.

źródło: mkip.gov.ua, portal tvp.info

Jak dodano, bibliotekom zaleca się powołanie ciał doradczych, które będą w szczególności przedstawiać zalecenia dotyczące aktualizacji zasobów bibliotecznych w kontekście agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.