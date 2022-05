Druga Jałta? „Sytuacja jest inna niż 80 lat temu”. Wywiad z ambasador Wielkiej Brytanii [WIDEO]

Sankcje to kluczowy element naszej strategii, by pokazać Władimirowi Putinowi i jego reżimowi, że jego barbarzyństwo na Ukrainie skończy się porażką – podkreśla w wywiadzie dla TVP Info ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anna Clunes. Przedstawicielka brytyjskiej dyplomacji mówi też o polsko-brytyjskiej współpracy militarnej i humanitarnej, mającej na celu wsparcie narodu ukraińskiego. Pytana o obawy przed „drugą Jałtą”, ambasador przekonuje: sytuacja jest inna niż 80 lat temu. – Wielka Brytania i Polska są partnerami i sojusznikami; wasze bezpieczeństwo jest także naszym – podkreśla Clunes.

Do tej pory Wielka Brytania nałożyła sankcje na 1,4 tys. osób związanych z kremlowskim reżimem, w tym 82 oligarchów i członków ich rodzin, a także 64 rosyjskie firmy. W sumie zamrożono miliardy funtów – wylicza Anna Clunes w wywiadzie dla TVP Info.



Ambasador docenia także rolę Polski i odpowiedź Polaków na kryzys wywołany przez Rosję.



– Z całym światem podziwiamy reakcję Polski. Bardzo ściśle współpracujemy na rzecz zwycięstwa Ukrainy. Wiem, że premier Boris Johnson bardzo ceni rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Mamy te same ambicje, tą samą determinację, te same analizy i współpracujemy militarnie, humanitarnie oraz politycznie – zaznacza dyplomatka.



Cały wywiad z ambasador Wielkiej Brytanii w materiale wideo na górze artykułu.

źródło: TVP Info

Rozmowę przeprowadziła reporterka programu „Alarm!” Ewa Gąsior, której reportaż zostanie wyemitowany w piątek o godz. 20:10 na antenie TVP1.