Czy Finlandia wejdzie do NATO? Prezydent zasugerował, jakie zajmie stanowisko

Cel jest jasny: zapewnienie bezpieczeństwa Finlandii w każdych możliwych warunkach – oświadczył w czwartek fiński prezydent Sauli Niinisto odnosząc sie ewentualnego wejścia kraju do NATO. Niinisto przedstawi swe stanowisko w kwestii akcesji do 12 maja.

Niinisto wypowiadał się po spotkaniu z władzami parlamentu, szefami kluczowych komisji oraz liderami partii.



Gdy prezydent złoży oświadczenie w sprawie wejścia do NATO, ma to następnie zrobić również premier Sanna Marin, a decyzja władz Finlandii ma na krótko poprzedzić spodziewane zajęcie stanowiska w sprawie akcesji przez Szwecję.



Według dziennika „Iltalehti”, na „tajnym” zebraniu w parlamencie, które odbyło się w środę, wybrane komisje usłyszały już stanowisko prezydenta.



„Niewiedza to szczęście. Żaden parlamentarzysta, który otrzyma te informacje, nie może na podstawie faktów nadal sądzić, że Finlandii nie opłaca się przystąpienie do NATO” – mówi źródło, cytowane przez dziennik.





Tänään kävin keskustelun puhemiehistön ja puoluejohtajien kanssa. Työ Suomen turvallisuuden varmistamiseksi etenee. Huomenna tapaaminen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa. pic.twitter.com/2WTbiEZbvd — Sauli Niinistö (@niinisto) May 5, 2022

źródło: pap

Gazeta wskazała również, że na przesłuchaniu w komisji podkreślono, iż Rosja „jest gotowa na wojnę, jak i wywieranie presji bronią jądrową na swoich sąsiadów”.