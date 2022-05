Kultowa siekiera sprzedana za 175 000 dolarów. Gdzie trafi?

Wystawiony na licytacji rekwizyt z filmu „Lśnienie” Stanleya Kubricka znalazł nabywcę. Mowa o siekierze, z którą Jack Nicholson biegał za Shelley Duvall. Znalazła się też w centrum fotosu, na którym bohater filmu - Jack Torrance próbuje sforsować za jej pomocą drzwi. Żeby kupić najsłynniejszą w kinie siekierę, anonimowy nabywca musiał wyłożyć 175 tysięcy dolarów.

Anonimowy nabywca słynnego rekwizytu tuż po aukcji ofiarował go właścicielom Stanley Film Center. To kompleks rozrywkowy powstający w pobliżu hotelu Stanley, który zainspirował Stephena Kinga do napisania „Lśnienia”. Znajdzie się w nim miejsce na muzeum poświęcone horrorowi. Wylicytowana siekiera będzie tam jednym z eksponatów. – Nie potrafię sobie wyobrazić niczego bardziej odpowiedniego niż ten kawałek filmowej historii na rozpoczęcie kolekcji zbiorów naszego muzeum – powiedział zachwycony darem prezes Stanley Film Center Rand Harrington w rozmowie z portalem "Indiewire".

Siedziba Stanley Film Center jest jeszcze w budowie, a jej otwarcie planowane jest na wiosnę 2024 roku. Do chwili otwarcia kompleksu siekierę z „Lśnienia” będzie można oglądać w hotelu Stanley. To właśnie on zainspirował Stephena Kinga do napisania książki, na podstawie której powstał film. Król Horroru zatrzymał się tam w pokoju numer 217. Na potrzeby książki, nazwa hotelu została zmieniona na Overlook, a numer najsłynniejszego pokoju na 237.Wyreżyserowane na podstawie książki Kinga „Lśnienie” Stanleya Kubricka działa na wyobraźnię fanów kina do dziś, a wielu widzów uważa ten horror za z najlepszych filmów wszech czasów. Filmowcy wracali do hotelu Stanley/Overlook w fabularnej kontynuacji „Lśnienia”, filmie „Doktor Sen”, a także w dokumentalnym „Pokoju 237”, w którym przedstawiono wszystkie smaczki, symbole i ciekawostki rozpalające wyobraźnię fanów książki i filmu. Odwiedzili go również bohaterowie filmu „Player One” Stevena Spielberga.