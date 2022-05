BMW „zawinęło się na drzewie”. Strażacy wycinali kierowcę kilkadziesiąt minut

Samochód, którym kierował 18-latek, wypadł z drogi i z impetem uderzył w drzewo. Strażacy kilkadziesiąt minut wycinali młodego mężczyznę z pogniecionej karoserii. Przez cały czas był przytomny i pytał, czy nikomu nic się nie stało. – Licznik jego auta zatrzymał się na 120 km/h – mówi portalowi tvp.info podinspektor Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze. Prędkość dozwolona na tym odcinku drogi to 50 km/h.

Do wypadku doszło na drodze do Ochli w Zielonej Górze. Kierowca BMW niedawno odebrał prawo jazdy. Jego samochód wypadł z drogi i wpadł między drzewa – dosłownie owijając wokół jednego z nich.



Kierowca miał wiele szczęścia. Mimo obrażeń jego życiu nic nie zagraża. Nikt oprócz niego nie odniósł obrażeń.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Na tym odcinku drogi znajdują się przejścia dla pieszych.



Policjanci podkreślają, że nadmierna prędkość na drodze jest przyczyną 25 proc. wypadków drogowych, a co piąta śmiertelna ofiara pochodzi z wypadku spowodowanego niedostosowaniem prędkości.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. Policja)

źródło: policja

Statystyki wypadków drogowych wskazują zależność wieku osób kierujących do liczby zdarzeń. Młodzi kierowcyJak możemy przeczytać w opracowaniu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: „ W 2021 r. byli oni sprawcami 3 653 wypadków (17,7 proc. wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 382 osoby, a 4 630 zostało rannych. […] Przyczyną 38,2 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 55,5 proc. zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka”.