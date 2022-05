Morawiecki: Zmobilizowaliśmy miliardy dolarów. Konferencja Darczyńców na rzecz Ukrainy

Pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson na Stadionie Narodowym w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy. – Zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów, to są nasze zobowiązania z dziś – poinformował szef polskiego rządu. Zapewnił, że dopilnuje, by te pieniądze szybko dotarły do Ukraińców.

Celem polsko-szwedzkiej inicjatywy jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne Ukrainy. Podczas oświadczeń wygłoszonych w trakcie zorganizowanej w czwartek w Warszawie Międzynarodowej Konferencji Darczyńców dla Ukrainy, Morawiecki podziękował szwedzkiej premier Magdalenie Andersson, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącemu Rady Europejskiej Charlesowi Michelowi za zaangażowanie, a premierowi Ukrainy Denysowi Szmyhalowi za obecność na konferencji.





„Gdyby wygrały egoizmy, to wygra Putin”

źródło: TVP Info, PAP

– Dziękuję za wszystkie państwa zobowiązania. Właśnie otrzymałem ostateczną kwotę i informuję, że my wszyscy razem zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów. To są nasze zobowiązania z dziś, dziękuję za nie – poinformował polski premier.Mateusz Morawiecki podkreślił, że ten dzień pokazuje, że wsparcie dla Ukrainy nie ustaje i że „nie ma wśród nas egoistów”.– Myślę, że to jest wspaniała konkluzja, bo. Jeśli wygra jedność: wygra Ukraina i tym samym my wszyscy – dodał premier.Według Morawieckiego, „Ukraina dzisiejsza różni się od tego, co się działo podczas II wojny światowej tylko nazwą wojny”, bowiem Ukraińcy cierpią tak jak wówczas, a straty są olbrzymie.– Nie możemy się przyzwyczaić do tych obrazów. Musimy podejmować zdecydowane działania i również być cierpliwi we wspieraniu Ukrainy we wszystkim, co Ukraina robi dla obrony swojej wolności, suwerenności i nienaruszalności terytorialnej – powiedział.