Naczelny rabin Ukrainy mówi, czego Izrael nie wybaczy Rosji

Naczelny rabin Ukrainy Mosze Reuwen Azman powiedział, że Izrael nie wybaczy Rosji słów szefa jej dyplomacji.

Na początku tygodnia Siergiej Ławrow powiedział, że Adolf Hitler miał mieć po części żydowską krew. Polityk odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarzy, jak Rosja może „denazyfikować państwo, którego prezydentem jest Żyd”.



Zdaniem naczelnego rabina Ukrainy Moskwa będzie musiała odpowiedzieć za te słowa. Podkreślił, że Rosja pokłóciła się już z całym cywilizowanym światem i zmusiła Izrael, który do tej pory starał się zachowywać neutralną pozycję, do reakcji.



– Myślę, że odpowiedź będzie zdecydowana, bo Rosjanie już dawno przekroczyli wszelkie granice. W naszych księgach jest napisane, że jeśli Bóg chce kogoś ukarać, odbiera mu rozum. Tam, w Rosji, odebrał rozum wielu osobom – dodał rabin.



Mosze Reuwen Azman dodał, że w Izraelu oburzono się także tym, że w Jom ha-Szoa, dzień pamięci Holokaustu w tym kraju, rosyjskie władze zaprosiły do Moskwy przedstawicieli Hamasu – fundamentalistycznej organizacji palestyńskiej.