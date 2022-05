Europosłowie PO, Lewicy i Polski 2050 poparli dalsze blokowanie KPO dla Polski

„Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski” – skomentowała na Twitterze Beata Szydło. Europosłanka PiS podobnie jak inni przedstawiciele tej partii, była za uruchomieniem funduszy dla naszego kraju. Jak głosowali inni europosłowie z Polski?

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce została przyjęta. Europosłowie wezwali KE i Radę do podjęcia bardziej stanowczych kroków oraz dalszego blokowania Polsce funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.



Za przyjęciem rezolucji głosowało 426 posłów; 133 było przeciw; 37 wstrzymało się od głosu.



W przegłosowanym dokumencie eurodeputowani wyrazili zadowolenie, że francuska prezydencja w Radzie UE wznowiła przeprowadzanie wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 Traktatu. Wezwali Radę do zademonstrowania „prawdziwego zaangażowania” i poczynienia „znaczących postępów” w celu ochrony wartości europejskich.



Podkreślili, że „niewdrożenie przez Węgry i Polskę licznych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest niedopuszczalne”.



„Bez złudzeń, plan głodzenia finansowego oraz grillowania Polski przez KE trwa” – ocenił europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.



„Ylva Johansson⁩, komisarz ds. wewnętrznych UE, mówi, że nie będzie nowych środków na uchodźców z Ukrainy ani pieniędzy z covidowego Funduszu Odbudowy na KPO” – dodał.



Polityk Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk napisał, że za rezolucją głosowali m.in. Danuta Hubner z PO, Leszek Miller i Robert Biedroń z Lewicy czy Róża Thun reprezentująca Polskę 2050.

Eurposłowie : Belka, Biedroń, Kohut, Miller, Tuhn ,Spurek i Hubner głosowali za rezolucją, która wzywa KE do dalszego blokowania polskiego KPO, europosłowie PO i PSL „ łaskawie” wstrzymali się od głosu. — Zbigniew Kuźmiuk (@ZbigniewKuzmiuk) May 5, 2022

Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków. Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina! — Beata Szydło (@BeataSzydlo) May 5, 2022

Parlament nie odpuszcza polskiej praworządności! ✊�������� pic.twitter.com/higFFnYVxw — Nowa Lewica - S&D Polska (@Nowa_Lewica_PE) May 5, 2022

Dziś w Parlamencie Europejskim nie jest potrzebna debata o murze przy granicy z Białorusią, lecz konkretna dyskusja na temat wsparcia dla Polski i innych państw pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Jako @nowePSL składamy wniosek o taką debatę! — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 5, 2022

źródło: Portal tvp.info

– oceniła z kolei Beata Szydło.„Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców i wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków” – zaznaczyła.– pochwalili się z kolei europosłowie Lewicy.Jak zaznaczyli, nie ma pieniędzy bez praworządności.W czwartek to nie koniec debat PE o Polsce. Europosłowie mają również całą listę zarzutów o to, jak Polska postępuje wobec imigrantów przywożonych na naszą granicę przez białoruski reżim.„Dziś w Parlamencie Europejskim nie jest potrzebna debata o murze przy granicy z Białorusią, lecz– ocenił w sieci Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).