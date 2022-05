IMGW wydaje alerty. Gwałtowne burze z gradem

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla siedmiu województw centralnej i południowej części Polski. Opadom deszczu towarzyszyć będzie silny wiatr, w porywach do 70 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego.



W regionach objętych alertami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami spadnie też grad.



Ostrzeżenia IMGW dla ważne są od godz. 13 do godz. 23 w czwartek. Prawdopodobieństwo przewidywanych zjawisk atmosferycznych synoptycy oceniają na 80 proc.

Pierwsze burze⛈ pojawiły się w Sudetach i Karpatach. W najbliższych godz. będą pojawiać się kolejne w rejonach górskich i podgórskich, stopniowo również w bardziej płn. rejonach Śląska, Opolszczyzny oraz na Pogórzu Karpackim. Opady w czasie burz 10-15 mm/h. Porywy do 60 km/h. pic.twitter.com/7mR97wRQnt — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 5, 2022

źródło: imgw, portal tvp.info

W piątek burze prognozowane są na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski.